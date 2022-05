Megvan, mennyit hozott a 17 milliárdos vadászati világkiállítás

Határidő előtt közzétette a 2021. évi beszámolóját a vadászati világkiállítás szervezéséért és lebonyolításáért felelős állami cég, az Egy a Természettel Kft. A dokumentumokból eddig még nem ismert részleteket lehet megtudni az összesen 17 milliárd forintból megrendezett esemény pénzügyeiről.

Így például az egyik legfontosabbat is, hogy pontosan mennyit hozott a konyhára a világkiállítás - azaz mennyi bevétel folyt be a kasszába és a legvégén mennyi maradt vagy épp mennyi hiányzik onnan. A számok alapján rögtön az elején annyit már elárulhatunk: a matek is alátámasztja azt a sikerjelentést, melyet rendre kiadtak a szervezők a világkiállítás látógatói számával az események sikerével kapcsolatban.

Ám mielőtt belevágunk, meg kell jegyezni, hogy az Egy a Természettel Kft. nemcsak a vadászati világkiállításért és kísérőrendezvényeikért felelt, de ellátta a 2021. évi Négyesfogathajtó Lovas Európa-bajnokság (EB) és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezési, lebonyolítási és koordináló feladatait is. Erre a két eseményre egyébként kicsivel több mint 8 milliárd forintnyi támogatást kapott a társaság: közel félmilliárdot a lovas EB-re, 7,6 milliárdot pedig a kongresszusra.

Nyereséges lett. Fotó: MTI / Mohai Balázs Nyereséges lett. Fotó: MTI / Mohai Balázs

A rendezvényeknek köszönhetően összesen 654,8 millió forint bevétel folyt be a cég kasszájába. Melynek kicsivel több mint a harmada, 239 millió az, amit jegybevételeknek köszönhet a cég. Emellett nagyobb összeg folyt még be

szponzori bevételekből, 171,4 millió,

bérleti díjakból, 99,3 millió

és újsághirdetés bevételeiből 52,2 millió forint.

Az értékesítésből származó saját bevételeknél sokkal nagyobb mértékben kapott egyéb bevételt a társaság, egészen pontosan majdnem 17,6 milliárd forintot.

Erre szüksége is volt, hiszen a szervezés-lebonyolítás feladatai nagy költségűek voltak. Anyagjellegűként kicsit több mint 15 milliárd forintot költöttek el, melyből a legnagyobb tételt, 14,9 milliárdot az igénybe vett szolgáltatások emésztettek fel. Ennek zöme (14,01 milliárd forint) semmi másra nem ment el, mint a kommunikációra és a rendezvény költségeire.

A személyi jellegű ráfordítások közel egymilliárd forintot tettek ki. Az átlagos létszám a cégnél 47 fő volt, viszont a fluktuáció és a munkaerőigény meglehetősen változatosan alakult. Mint a kiegészítő mellékletben írják, a csúcsidőszak ebből a szempontból a június-szeptember volt, majd utána folyamatosan csökkenni kezdett a létszám. Mindenesetre még így is kimagasló átlagos havi bért kapunk a bérköltség alapján.

47 fővel számolva havonta kicsit több mint bruttó egymillió forint átlagos bért kapunk a kft.-nél.

Az már üzemi szinten is megmutatkozott, hogy a rábízott támogatással jól gazdálkodott a cég, hiszen itt is nyereséges volt a működés. Ezt már nem is befolyásolta érdemben a pénzügyi műveletek eredménye, így

végeredményben 510 millió forintos tiszta profit maradt év végén.

Ezt - nonprofit társaság lévén - az eredménytartalékba fogják helyezni a dokumentumok alapján.

A fentieken túlmenően azonban más érdekességek is kiderülnek. Például, hogy 93 szervezet részére a cég is támogatást nyújtott, összesen közel 3 milliárd forint értékben. Ebből országos szinten 1500 rendezvényt valósítottak meg, miközben

450 millió a Négyesfogathajtó és Lovastorna Európa-bajnokság kiadásait fedezte,

az Eucharisztikus Kongresszussal összefüggésben pedig kicsivel több mint 1 milliárd forintot adtak támogatásként, melyből a Hősök terén megvalósult, Ferenc pápa által celebrált szentmise, a Margitszigeti családi nap, valamint a zarándokok ellátási költségeit fedezték.

A cég mérlegéből pedig kiderült:

a megvásárolt Fátyol magyar vizslát, mint kabalaállatot 150 ezer forint értéken tartják nyilván