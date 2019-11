Mészáros Lőrinc a testvérét is bevonta a 9 milliárdos szemétmunkába

Egy hónappal ezelőtt, az Opus Global Nyrt. közleménye alapján írtuk meg, hogy a tőzsdei óriás tulajdonában álló Mészáros és Mészáros Kft. konzorciumi tagként megnyerte a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. közbeszerzését, melynek keretében a volt Alkaloida hulladéklerakó kármentesítésének első ütemét végezhetik el Tiszavasváriban. A munkáért nettó 9,098 milliárd forint jár.

Most az uniós közbeszerzési értesítőben is lejött a vonatkozó hirdetmény, mely alapján pár további részlet is kiderült: mások mellett az, hogy

Mészáros cégének társa a konzorciumban a Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.,

a konzorcium egyedüli pályázóként vitte el a projektet,

a munkáról szóló szerződést a felek november 8-án kötötték meg,

valamint az is, hogy Mészáros a testvérének a cégét is bevonta a jóba.

A hirdetményben ugyanis szerepelnek az alvállalkozók: a TI-ROL Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. és a Stefán és Társai Térinformatikai Szolgáltató és Beruházó Bt. mellett az Adept Enviro Kft. is, utóbbi pedig Mészáros Lőrinc testvére, Mészáros János tulajdona.

Az elsősorban mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozó Adept Enviro 2016. szeptemberében alakult meg, és rögtön az első évében 80 millió forintos árbevételt produkált, 23 milliós üzemi eredménnyel és 21 milliós nyereséggel. Egy évre rá 100 millióra, 16 millióra és 15 millióra módosultak ezek a számok, tavaly pedig jött a nagy ugrás: a 390 milliós nettó árbevétel, a 92 milliós üzemi eredmény és a 84 milliós nyereség.

A műszaki vizsgálatokat, elemzéseket szállító, és emellett szennyeződésmentesítéssel, hulladékkezeléssel foglalkozó TI-ROL Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. nagyobb rutinnal bír, már 2002. óta működik. Tulajdonosa Spitz Roland Zsolt és Telek Tibor. Ha csak az Adept Enviro megalakulásától számítva nézzük az eredményeit: nettó árbevételük 2016-ban 1,4 milliárd forint volt, 33 milliós üzemi- és 29 milliós adózott eredménnyel. Egy évvel később ez 348 millióra, 17 millióra és 15 millióra módosult, tavaly pedig 125 millióra, 35 millióra és 32 millióra.

A harmadik alvállalkozó, az infotech-szolgáltatások nyújtása mellett talajmintavétellel és próbafúrásokkal is foglalkozó Stefán és Társai Térinformatikai Szolgáltató és Beruházó Bt. 1996 óta működik, Stefán István és Stefánné Lévai Edit közös tulajdona. 2016-ban 36 millió forint volt a nettó árbevételük, 8 millió az üzemi eredményük és 7 millió a nyereségük. 2017-ben 38-10-9, 2018-ban 27-6-5 voltak a vonatkozó számaik.