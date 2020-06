Mészáros Lőrinc egyeduralkodó lett az egyik vasútépítő vállalkozásában

Az R-Kord Network fő tevékenységeként a vasútépítést jelölte meg. Ez már a negyedik ilyen profilú Mészáros-vállalkozás, a V-Híd Zrt., az RM Internatinal Zrt. és az R-Kord Kft. után. A nagy készülődés ez év februárjától látszott értelmet nyerni, amikor az Opus Global, mint anyacég sorra jelentette be, milyen közbeszerzési munkákat nyert el a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kiírt tendereken. Ezek:

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Mint azt lapunk megírta , az R-Kord 2019. december 19-én alakult, a cégbíróság 2020. január 2-án jegyezte be, a Mészáros-birodalom felcsúti székhelyére. A 3 millió forintos törzstőke 60 százalékát a Mészáros Építőipari Holding Zrt. által tulajdonolt R-Kord Építőipari Kft. biztosította, míg a 40 százalékát a budaörsi illetőségű Zolmat Network Építő és Szolgáltató Kft., melynek tulajdonosa két magánszemély.

Az Opus Global Nyrt. közvetett tulajdonában álló R-Kord Építőipari Kft. megszerezte a korábban 60 százalékban tulajdonolt R-Kord Network Kft. további 40 százalékát kitevő üzletrészét, így befolyásának mértéke 100 százalékra emelkedett. Ezt jelentette be a Budapesti Értéktőzsde honlapján az Opus Global, amelynek Mészáros Lőrinc a feleségével közösen mintegy kétharmados részvényese.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!