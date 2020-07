Mészáros Lőrinc lánya saját lábra állt: férjével közös cégük 200 milliós osztalékot hozott

A felcsúti polgármester lánya, Mészáros Ágnes 2017-ben ment feleségül Homlok Zsolthoz, aki tulajdonostársként a rákövetkező évben be is vonta őt saját, viszonylag friss cégébe. Az üzletember ugyanis miután 2016 szeptemberében eljött a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-től megalapította a Homlok Építő Zrt.-t. A társaság több nagyértékű projektben is részt vállalt, ennek köszönhetően 2018-ban már meghatszorozta az előző évi árbevételét, a növekedés pedig 2019-ben sem állt le a legfrissebb éves beszámoló szerint.

Ugyan a növekedés mértéke már jócskán elmaradt az előző évitől, de még így sem panaszkodhatnak, hiszen 3,9 milliárd forint után tavaly 4,8 milliárd forint folyt be a cég kasszájába. Ezt növelte még 196 millió forintnyi egyéb bevétel, aminek a zöme a korábban képzett céltartalék felhasználásának köszönhető.

Homlok Zsolt és Mészáros Ágnes (Fotó: Szombathelyi Haladás) Homlok Zsolt és Mészáros Ágnes (Fotó: Szombathelyi Haladás)

A bevételek emelkedésével párhuzamosan a kiadásai is nőttek a Homlok Építő Zrt.-nek. Anyagjellegűként 3,3 milliárdot számoltak el a korábbi 2,4 után, melyből csak a közvetített szolgáltatások értéke 1,7 milliárdot tett ki. Személyi jellegű ráfordításként 489,5 milliót költöttek el a korábbi 357,8 millió után. A növekedés hátterében a létszámbővülés áll, az átlagos statisztikai létszám tavaly 44 főre emelkedett az előző évi 32 után. Mindezek nyomán az is kiszámolható, hogy az átlagbér nagyjából változatlan maradt tavaly. Az adatok alapján bruttó 720 ezer forint átlag jön ki 2019-re a korábbi 714 ezer forint után.

Üzemi szinten az látszik, hogy a ráfordítások emelkedése meghaladta a bevételek növekedését, így a korábbi 846 millió forintos működési nyereség után tavaly ennél kevesebbet, 549 milliót realizáltak a társaságnál. Mivel a pénzügyi műveletek érdemi befolyással nem voltak erre az összegre, az adófizetési kötelezettség számításba vétele után 482 millió forint tiszta nyereség maradt a cég kasszájában. 2018-ban ennél többet, 763 milliót tudtak kimutatni.

A nyereség mérséklődése azonban nem akadályozta meg a tulajdonosokat abban, hogy a 2018-assal megegyező összegű osztalék fizetéséről határozzanak. Így összesen 250 millió forintot vettek ki a cégből, melyből 80 százalékos többségi tulajdonosként 200 millió forint vándorolt a Homlok-Mészáros házaspárhoz. A fennmaradó 50 millió forint pedig a 20 százalékban tulajdonos Homlok Tiborhoz (a cégadatok alapján Homlok Zsolt testvére lehet.)