Mészárosék apránként az egykori Simicska-cégek emlékét is kiradírozzák

Miután Simicska Lajos a legutóbbi országgyűlési választások eredményét látva végül feltette a kezét, és végleg visszavonulót fújt, búcsút intett valaha virágzó cégbirodalmának is. Orbán Viktor egykori leghatalmasabb szövetségesének vállalatai közvetítő emberek révén a miniszterelnök jelenlegi leghatalmasabb szövetségeséhez, Mészáros Lőrinchez kerültek, aki csakhamar el is kezdte beolvasztani az új szerzeményeket. Utoljára tavaly ősszel írtunk Orbán barátból lett ellensége cégeinek bedolgozásáról, most pedig megnéztük, mi történt azóta a maradékkal. Nincs meglepetés: a folyamat folytatódott, így Mészárosék lassacskán a Simicska-birodalomnak még az emlékét is kiradírozzák.

Mészáros Lőrinc (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) Mészáros Lőrinc (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Mezőgazdaság

Simicska Mezort Általános Befektetési Zrt.-je még 2019. szeptember 30-án beolvadt a Mészáros-féle Talentis Agro Zrt.-be. Az alá tartozó Mezort-Agro Termelő és Szolgáltató Kft. sorsa pár hónappal később pecsételődött meg, január elseje óta végelszámolás alatt áll, és jogutód nélkül fog megszűnni. Ugyanígy jár a MóriczFarm Kft. is, mely a Búzakalász 66 Felcsút Mezőgazdasági Kft. érintésével érkezett meg a Talentis zsebébe. Ennek a cégnek az ügyvezetői körében korábban Mészáros Lőrinc mindhárom gyereke megfordult, az év első napja óta azonban itt is folyik a végelszámolás.

A szintén a Mezorthoz - vagyis most már a Talentishez tartozó Óvár-Agro Befektetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. azonban, egyelőre úgy tűnik, megmarad: tavaly június elsején kapott új vezérigazgatót Purgai Ferenc személyében. Purgai Simicska-túlélő, Orbán Viktor korábbi oligarcha-szövetségesének embereként még a Mezortot vezette, az új, felcsúti oligarcha-szövetséges pedig a Talentis Agro Zrt. igazgatóságában is helyet osztott neki.

Változások a Dráva Kalásznál is A Dráva Kalász Zrt. nem Simicska tulajdona volt, hanem élből Mészárosé, de az elmúlt év során ebben a vállalatban sem állt meg az élet. Mészáros Beatrix, aki 2017. áprilisától másfél éven át ült az igazgatósági tanácsban, végül 2019. március 22-én távozott posztjáról, és a Dráva Kalász még ezen a napon elköltözött Debrecenből, hogy Fegyvernek érintésével tovább álljon a fővárosba, ahol egy pillanatra megpihent a Királyi Pál utcában, hogy végül, 2019. december 19-én a József körút 69. szám alatt érjen révbe. Mészáros Lőrinc tavaly májusban ki is szállt a cégből, mint tulajdonos, helyére december 19-én egy Temunovic Petar nevű üzletember érkezett, aki még aznap a vezérigazgatói székbe is beült. Tavaly áprilisban kivitték a Dráva Kalász alól a Fénykalász-Ker Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t. Ennél a cégnél a Mészáros-lány 2017. áprilisától 2019. áprilisáig volt ügyvezető. A Fénykalász-Ker tavaly december kilencedikén pénzbeöntést kapott, jegyzett tőkéjét 3 millióról 250-re pumpálták. A röpke Mészáros Beatrix-korszak kezdete óta tulajdonos benne a Búzakalász 66, említett korszak vége óta pedig a Talentis Agro is rendelkezik felette. A Dráva Kalász-tulajdon Kunhalom Tej Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t elengedik Mészárosék. A céget fizetésképtelenség miatt felszámolták - igaz, ez a folyamat még 2018. március 22-én kezdődött, majd tavaly márciusban ért véget.

Média

A Megapolis Media Vagyonkezelő Zrt. alá tartozó, az egykori Metropol ingyenes napilapot kiadó MTG Metro Gratis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tavaly december 20. óta végelszámolás alatt van, jogutód nélkül szűnik meg. Így járt a szintén Megapolis-tulajdon sonitusMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is, őket tavaly október elsején kezdték el végelszámolni, jogutód itt sem lesz.

A Magyar Nemzet napilap és online verziója, az mno.hu egykori kiadócége, a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. sem menekült meg a kasza elől. A szintén megapolisos céget, mely vezetőségében Liszkay Gábor és Simicska fia, Simicska Ádám Lajos is megfordult, tavaly november elseje óta végelszámolás radírozza.

A Lánchíd Rádió Műsorszolgáltató Kft., melyet korábban saját nevén is birtokolt mind Simicska, mind Mészáros, tavaly április 30-án került Tima Jánoshoz, Alcsútdoboz fideszes alpolgármesteréhez, aki bejáratott Mészáros-szövetségesként már amúgy is számos cégben van benne közvetlenül tulajdonosként, vezetőségi tagként vagy közvetetten, egy másik cégén keresztül.

Nem menekült meg viszont Lánchíd Rádió Kft. alá tartozó Lánchíd Kereskedőház Kft., tavaly április elsején végelszámolás alá került.

Reklám

Simicska volt óriásplakátos cége, a Publimont Hirdetésszervező Kft. tulajdonosai között 2019. december 16. óta ott figyel Mészáros ismert vasútépítő vállalata, a V-Híd Építő Zrt. is. A Publimont másik tulajdonosának, a Pro-Aurum Vagyonkezelő Zrt.-nek tavaly április óta részvényese Mészáros. A Publimont harmadik tulajának, a Neo-Met Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Kft.-nek szintén volt olyan korszaka, amikor Simicska, majd Mészáros is nyíltan, saját nevén tulajdonolta - most a Pro-Ráta Holding Zrt.-hez tartozik.

Mészáros Lőrinc Euro Publicity Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-je alá tartozott 2019. július ötödikéig a Patient Media Kiadó- és Szolgáltató Kft., aztán megváltak tőle. De a cég még mindig aktív.

Nem úgy az Euro Publicity-tulajdon VM Eger Hirdetésszervező, Hirdetésközvetítő és Tanácsadó Kft., melynél tavaly november elsején kezdték meg a végelszámolást. A cég jogutód nélkül szűnik meg.

Ingatlan

Csintalan Sándor egykori cége, a Rác-Ing Ingatlanhasznositó-Beruházó Kft. 2019. szeptember 30-án beolvadt a Pro-Aurumba. Ugyanezt tette ugyanezen a napon a szintén ingatlanok adásvételével foglalkozó BREDA-2000 Vagyonkezelő és Befektető Zrt. is.

Témadesign: Mészárostól Tiborczhoz Nincs köze Simicskához, de az elmúlt év egyik ismert Mészáros-közeli céges történése, így ne maradjon ki: a miniszterelnöki vő, Tiborcz István BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.-je tavaly november 13-án megvette a Mészáros Gasztro Kft. alá tartozó, ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozó Témadesign Kft.-t. A Témadesign a tulajdonosa a tarcali Andrássy Rezidenciának, így Tiborcz gyakorlatilag egy ötcsillagos szállodát vásárolt, amihez, mint megírtuk, 881 millió forint banki kölcsönt kapott.

Soha nem volt Simicska-érdekeltség, de a teljesség kedvéért:

Megkavarták a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. tulajdonosi szerkezetét

A céget a kezdetekkor még Mészáros a saját nevén birtokolta, aztán berakta a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zsebébe, innentől pedig viszonylag aktív ide-oda rakosgatás kezdődött, a lényeg, hogy a tagok között most a Talentis, az R-Kord, a Mészáros és Mészáros, valamint a Fejér-B.Á.L. szerepel.