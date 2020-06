Nagyot ütött Bödör Gáspár, elég lett ez a TV2-nek?

Az RTL Klub erősen visszafogta a tavaszi kínálatát, indultak ugyan új műsorok, mint a Made in karantén, vagy a Maradj haza magadnak. Úgy tűnt, hogy ezektől az alacsony költségvetéssel összedobott programoktól nem feltétlen vár elsöprő nézettséget a csatorna, inkább arra szolgálnak, hogy átvészeljék ezt a rendkívüli időszakot. Ebben vélhetőleg az játszott szerepet, hogy a hirdetési piac is összeomlott, és a vállalatok hirtelen visszafogták a marketing tevékenységüket, és jellemzően elhalasztották a kampányaikat. Az RTL Klubon hosszabb idő után visszakerült főműsoridőbe a már erősen megkopott Barátok közt, a 9 óra utáni sávokban pedig egyedül a Cápák között volt új széria, egyébként jellemzően ismétlések kerültek adásba.

Ebből a szempontból egészen más helyzetben van a TV2, amely az állami hirdetések kedvezményezettje, a kormányzati propaganda kampányok komoly költségvetéssel futnak a csatornán. Így nem meglepő, hogy a csatorna igyekezett kihasználni a versenytárs visszafogottabb viselkedését, és igyekeztek belehúzni, és nagyobb piaci részesedést nyerni. Ennek érdekében a csatorna egyik legerősebb programját, az Exatlont folyamatosan műsoron tartották, illetve komoly marketinggel megtolva a hónap elején bemutatták az Egyszer volt Budán Bödör Gáspár című sorozat első részét. A nyitó epizód alapján csapnivaló vígjáték széria további epizódjai ősszel kerülnek majd képernyőre, ám az első részt így is nagyon sokan nézték. A nézők nagy tömege volt kíváncsi, a vidéki Stohl Andrásra, hiszen a Bödörék lett a TV2 legnézettebb tavaszi produkciója.

Nagyot ment a Bödör család, de az év legerősebb műsora az Álarcos énekes Nagyot ment a Bödör család, de az év legerősebb műsora az Álarcos énekes

Melyik csatorna nyerte a májust?

A TV2 a kiemelkedően sikeres májusi nézettségi eredményeinek köszönhetően immár 2020 első öt hónapjának összesített adatai szerint is a legnézettebb tévécsatorna Magyarországon, a piacvezető pozíciója pedig bebetonozódni látszik, csoportszinten is, áll a csatorna pénteken kiadott közleményében. Igaz, azt ebben a mondatban elfelejtették közölni, hogy ezt milyen napszakra és milyen célcsoportra értették. Ha megnézzük a hirdetők számára legfontosabb 18-49-es korcsoportot (amelyet éppen ezért kereskedelmi célcsoportként is emlegetnek) és a legnagyobb nézettséget generáló esti, főműsoridős sávot (19-23 óra között), akkor rögtön árnyaltabb képet kapunk. Az idei év ugyan hozott szoros időszakokat, sőt ahogy fent jeleztük májusban az RTL Klub behúzta a kéziféket, így a TV2 könnyedén nyert, de ebben a korcsoportban és idősávban, messze nem lehet alátámasztani a csatorna állítását. Ugyanakkor a májust egyértelműen utcahosszal nyerték, abban a kategóriában, amiben korábban az RTL Klub rendre óriási erőforrásokat fektetett.

Igaz, a közleményből később kiderül, hogy ők a teljes napot nézik, és azt írják, hogy a piacvezető pozíciójuk a január 1-június 1-i időszakra igaz. A TV2 szerint ez az állítás mindhárom kiemelt célcsoportra vonatkozóan igaz: a 18-59 évesek körében 9,6 százalékos részesedéssel áll a dobogó legfelső fokán (RTL Klub: 9,4 százalék), a 18-49 éves korcsoportban 9,7 százalék a közönségaránya (RTL Klub: 9,2 százalék), míg a teljes lakosság körében 11,1 százalékos részesedéssel vezet a csatornák versenyében (RTL Klub: 9,5 százalék). Ennek hátteréről egyébként korábban többször írt az mfor.hu, a lényeg röviden, a TV2 nézői átlagos életkora meghaladja a versenytársét, és miután az idősek többet néznek tévét, így a teljes lakosság körében az egész napot nézve még a csatorna rosszabb időszakaiban is versenyben tudtak lenni. Már csak azért is, mert az RTL Klub rendre az esti időszakra fókuszál, és akkor próbálja a nézőket megfogni és a csatornán tartani.

Mi a helyzet csoportszinten?

Érdekesség egyébként, hogy a csoportszintű eredményeket tekintve sem egyértelmű a helyzet, itt ugyanis az RTL is bejelentette, hogy májusban ők vitték el a pálmát. Mint közölték: április hónap után májusban is nyert főműsoridőben az RTL Magyarország kábelportfólió (7 csatorna) a legnagyobb versenytársa a TV2 Kábel (13 csatorna) csoporttal szemben.

A kereskedelmileg kiemelt célcsoportban főműsoridőben az RTL Magyarország kábelcsatornái májusban is kitűnő eredményt produkáltak. Az RTL Magyarország kábelportfólió 7 csatornája főműsoridőben megnyerte a hónapot, maga mögé utasítva a konkurens 13 kábelcsatornáját. (főműsoridő: RTL Kábelportfólió:13,9% SHR; TV2 Kábel : 13,8% SHR). Májusban a legkiemelkedőbb eredményt a 21.hét produkálta, amely így főműsoridőben az év eddigi 2. legnézettebb hete volt az RTL Magyarország Kábelportfólió 7 csatornájának nézettségét tekintve (14,4%.). Az előző év ugyanezen időszakát (2019. május) figyelembe véve egyértelmű az RTL Magyarország kábelportfólió 7 csatornájának erősödése (főműsoridő 12,8% vs. 13,9%), míg a konkurens 13 kábelcsatornájának eredménye az előző év (2019.) májusát tekintve csupán stagnálást mutat (13,8 SHR%).

Hozzátehetjük persze, hogy az RTL Magyarország is ügyes, amikor egy jó statisztikát kell találni. Az április-májusi időszak ugyanis a messze legnézettebb sportműsornak számító labdarúgás szempontjából a csúcsidőszakot jelenti. Ekkor fejeződnek be a nagy bajnokságok küzdelmei, továbbá a Bajnokok Ligája és az Európa Liga fináléja is rendre erre az időszakra esik. Most viszont gyakorlatilag semmiféle sportesemény sem volt, nem csak foci, de más a közönség által kedvelt sport sem. Az egyetlen fontos bajnokság a Bundesliga küzdelmei május második felében indultak újra, míg a többi bajnokságban, és azon sportágakban, ahol nem törölték az idényt, csak a nyári időszakban lesznek újra találkozók és versenyek. Így a TV-Csoport portfóliójában fontos súlyt képviselő Spíler csatornák program nélkül maradtak.

A nyári időszakban általában az ismétlések szoktak dominálni, most viszont nehéz egyelőre felmérni, hogy a csatornák milyen stratégiát folytatnak majd. Várhatóan a TV2 nem fog az elmúlt időszak intenzitásához hasonló erős kínálattal jelentkezni, de tavaly nyáron például igyekeztek a júniusi időszakban is közönségvonzó tartalmat kínálni. Kérdés az is, hogy az RTL Klub mennyire akarja elengedni a versenytársát, mert ha túl nagy távolságot kell ledolgozni, és sokan szoknak át a versenytáshoz, az később visszaüthet. Így, ha a hirdetői piac újjáéledni látszik könnyen lehet, hogy az RTL Klub is igyekszik erősíteni a kínálatát.

Arról sem szabad megfeledkezni persze, hogy a korlátozások a forgatásokat is hátráltatták, így azt lehet sejteni, hogy viszonylag kevés kész tartalom van a csatornák kezében, amivel bármikor elő tudnak rukkolni.