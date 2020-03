A legnagyobb cégeknél is átveheti az irányítást az állam, reagált a Richter és a MOL

A koronavírus miatt hozott intézkedések számos korlátozást vezettek már eddig is be a mindennapi életben - iskola- és boltzárások, határlezárás - de még mindig vannak eszközei a kormánynak arra, hogy tovább szigorítsa a szabályokat. Ezek sorában a kulcsfontosságú gazdálkodó szervezetek átvétele következhet.

Keddi bejelentés szerint meg is alakult az a járványhelyzetben létfontosságú vállalatok működéséért felelős akciócsoport, Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezetésével. Erre lehetett számítani: amikor híre jött múlt szerdán annak, hogy a kormány bevezeti a veszélyhelyzetet, elsőként írtuk meg, milyen korlátozó intézkedéseket hozhat a törvény alapján a kormány. Ilyen intézkedés lehet a kijárási tilalom elrendelése, a veszélyhelyzet elhárítása érdekében gépjárművek lefoglalása, valamint a gazdálkodó szervezetek átvétele.

Még aznap megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert a rendkívüli Kormányinfón, hogy a kormány kíván-e élni a törvényi felhatalmazással, például átveszik-e a felügyeletet piaci alapon működő vállalatok felett. A miniszter azt válaszolta, hogy erre is sor kerülhet, amennyiben a helyzet megkívánja.

Most pedig megtörtént a bejelentés, mely szerint beazonosították azokat a létfontosságú szolgáltató cégeket, gyártókapacitásokat, amelyek működése létfontosságú a rendkívüli járványhelyzetben, nevesítve az alábbi területeket:

Közel 140 cég tartozik ebbe a körbe, és mint a tájékoztatsásból kiderült, amennyiben szükséges, ezek irányítását a helyszínre települő honvédelmi törzsek veszik át.

Itt érdemes megállni egy pillanatra, mert ez nem jelenti azt, hogy katonák fognak beülni az igazgatói irodákba. A katasztrófavédelemről szóló CXXVIII. törvényben, illetve idevágó jogszabályokban leírják, hogy mi az eljárásrend.

A kormány egy március 14-i határozatban intézkedett arról, hogy a honvédelmi miniszter vezetésével alakuljon meg a Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport (a veszélyhelyzet elhárítása érdekében felállított akciócsoport egyikeként), melynek feladatát az alábbiak szerint határozta meg:

Ez a munka nyilván nem ekkor kezdődött el, és bizonyosra vehető, hogy a szóba jöhető cégek listáját jóval korábban összeállították. Magától értetődő, hogy a veszélyhelyzetben biztosítani kell a lakosság és a vállalatok számára a közműszolgáltatásokat, az alapvető egészségügyi ellátásokat, ideértve a kezelésre szolgáló gyógyszerellátást, valamint a lakhely, székhely elhagyását, megközelítését.

Ezek közül kérdésünkre Gulyás Gergely egyébként az egészségügyi piacon - em feltétlenül csak a gyógyszeriparban - érdekelt cégeket emelte ki, mint amelyeknél sor kerülhet a felügyelet átvételére. A listát egyelőre nem tették közzé, de nem lepődnénk meg, ha például a Richter Gedeon Nyrt. is szerepelne rajta. A tőzsdei cég már részt vesz a kormányzatzati járványügyi intézkedések végrehajtásában: fontos szerepet kapott a vállalat egy terápiás készítmény fejlesztésében, rendelkezésre bocsátva a gyártókapacitását.

A Richter nyilvánvalóan megkerülhetetlen stratégiai cégnek számít a gyógyszerpiacon, nem mellesleg azon néhány tőzsdei társaság közé tartozik, amelyik meghatározza a magyar börze forgalmát, értékét (ezek a blue chipek). Ugyanakkor érdekes helyzet elé állítaná a cég menedzsmentjét, ha a kormány ténylegesen átvenné a felügyeletet, mert ebben az esetben az igazgatóság nem tudna teljes felelősséget vállalni a cég irányításáért, ami érdemben befolyásolná a társaság befektetői megítélését, részvényeinek árfolyamát. Mindebből fakadóan nem tartjuk kizártnak, hogy ha tényleg szükség lesz a cég feletti kontroll átvételére, akkor átmeneti időre felfüggeszthetik a kereskedést a papírokkal. Az állam jelenléte annyiban nem jelentene egyébként újdonságot, hogy már most is résztulajdonos a cégben, 25 százalékban (amiből 10 százalék a Corvinus Egyetemet működtető alapítványnál van).

Az energetikában az MVM központi szerepe megkérdőjelezhetetlen, de a térségi szolgáltatóknál is számítani lehet az akciócsoport felbukkanására. Az energetikai piac az elmúlt években jelentős átalakuláson ment át, hátrébb szorultak a külföldi befektetők, az orbáni nemzetpolitikának megfelelően az állam szerepe lett meghatározó, illetve az utóbbi időben kiemelt státuszú nagyvállalkozó - kell-e mondani, Mészáros Lőrinc - kapott lehetőséget a terjeszkedésre. Vélhetően úgy a szolgáltatásra, mint az infrastruktúrára kiterjedne az akciócsoport működése, amennyiben arra szükség lesz.

A Richterhez hasonlóan érdekes a MOL helyzete, mint az ország üzemanyag-ellátója, és mint tőzsdei cég. A társaságnál megkeresésünkre azt hangsúlyozták, hogy bár nincs arról tudomásuk arról, hogy rajta lennének a listán, de a MOL is létfontosságú cégnek számít, így nem lenne meglepő, ha a céget is lajstromba vennék. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a cég el tudja látni a feladatait, működése zavartalan, akár hónapokig képesek lennének fenntartani az ellátást a legsúlyosabb veszélyhelyzet kialakulása esetén is. Változatlan például az áruszállítás az olaszországi partnercégek felé. Ezért az állami felügyelet átvételével, pláne a tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos kérdésünket időnek előttinek tartják, ez a helyzet szerintük csak igen kicsi eséllyel következhet be.