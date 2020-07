Nem kizárt, hogy állami tulajdonban marad a Budapest Bank

Ebből az olvasható ki, hogy a kormány nem számolt le azzal a lehetőséggel, hogy a BB-t tartósan állami tulajdonban tartsa, ám ebben az esetben kérdés, hogyan tudja teljesíteni az EBRD felé tett vállalást. Mint ahogy továbbra is benne van a pakliban, hogy az állam egyszerűen eladja tulajdonrészét a bankban.

A dolog tehát eldőlni látszott, az utóbbi hónapok pénzügyes személyi bejelentéseit - Nagy Márton alelnök távozását a Magyar Nemzeti Bankból, illetve Barna Zsolt alelnök távozását az OTP-től - is ebben a kontextusban értelmezte a sajtó, feltételezve, hogy a két szakember végül az új bankcsoportnál köthet ki.

A magyar bankrendszer egyik legizgalmasabb kérdése, hogy mi lesz a még mindig állami tulajdonban lévő Budapest Bankkal, melyik bankhoz kerülhet, kik lesznek az új gazdák. Lapunk sokat foglalkozott ezzel a témával, az elsők között hívtuk fel a figyelmet arra , hogy a BB-t egy bankcsoportba illesztené be a kormány, a Takarék Csoport és az MKB társaságában - írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

