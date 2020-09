NFL: lehet, hogy már az első fordulót is tévén nézhetik a hazai rajongók

A hazai sportrajongók közül sokan tartottak attól, hogy az NFL jogtulajdonosának változása miatt lemaradnak a közvetítésekről. Az amerikai foci mérkőzéseit ugyanis a héten kezdődő szezontól immár az ARENA4 közvetíti. A csatorna viszont egyelőre nem szerepel a két nagy szolgáltató, a Telekom és a Digi kínálatában. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban több fontos szereplővel sikerült egyezségre jutniuk, így a Vodafone/UPC, az Antenna Hungária kínálatába is bekerültek.

Augusztus elején a NETWORK4 vezérigazgatója, Borsány-Gyenes András lapunknak nyilatkozva azt mondta, hogy az említett két nagy szolgáltatóval is jól haladnak a tárgyalások, és reményét fejezte ki, hogy azok hamarosan lezárulnak.

Mivel konkrétumok azóta sem láttak napvilágok, a szezon kezdete viszont a nyakunkon van, az amerikai foci rajongói egyre elkeseredettebben várják, hogy történjen valami. Sokan attól tartanak ugyanis, hogy hasonló lesz a helyzet, mint amikor a Spíler TV a piacra lépett. Akkor a Premier League meccseket nem láthatták hosszabb ideig a szurkolók. A már említett interjúban ugyanakkor Borsány-Gyenes András azt jelezte, hogy a NETWORK4 többi csatornája szerepel a szolgáltatók kínálatában, az árazásuk is megfelelő, így nem tart attól, hogy ne tudnának megegyezni akár a Telekommal, akár a Digivel.

Ráadásul most egy olyan információ látott napvilágot, amely akár a megegyezést segítheti.

Mint kiderült, a NETWORK4 nem csak a magyarországi közvetítési jogokat szerezte meg az NFL-től, hanem másik két piacra, Csehországra és Szlovákiára is.

Mivel ott a magyar társaság nem rendelkezik csatornával, így logikus döntés, hogy továbbértékesítették a jogokat. Ezt a közvetítéseket megszerző O2 most jelentette be.

Mindez egy normál üzleti hír lehetne, és nem adhatna okot "konspirációra", ha nem tudnánk, hogy mely vállalatok állnak az O2 mögött.

A csehországi vállalatnál ugyanis a T-Mobile és a Telly, míg Szlovákiában a T-Mobile mellett a DIGI SLOVAKIA. Vagyis azok a cégek, amelyekkel meg kellene állapodni a magyarországi közvetítésekről.

Elképzelhető természetesen olyan forgatókönyv is, hogy a megkötött kinti üzletek nem egy nagyobb (akár informális) csomag részei, de nem lenne az sem meglepő, ha a most bejelentett megállapodás jelentős lökést adna a magyar tárgyalásoknak.

Ennek folyományaként pedig a felek rövid időn belül lezárhatnák a magyar tárgyalásokat, és hazai csatornán keresztül lehetne nézni akár már az első fordulót is a hét végén.

Megkeresésünkre a NETWORK4, illetve annak vezetője nem kívánta kommentálni, hogy lehet-e összefüggés a hazai kábelszolgáltatókkal való megállapodás illetve a cseh és szlovák közvetítési jogok értékesítése között.

Az NFL itthon is az egyik legnépszerűbb tévés sportprogram

Noha Magyarországon az amerikai foci nincs reflektorfényben, az NFL tévés szempontból kifejezetten népszerű. A bajnokság közvetítési jogait a legfontosabb sportjogok között tartják számon. A sportág ráadásul azzal a pozitívummal is rendelkezik, hogy (hasonlóan fociban a Premier League-hez) meglehetősen kiegyenlített a mezőny. Így még az előzetesen lefutottnak tűnő párosítások esetén is sokszor igen izgalmas találkozók kerekednek. Ráadásul az egyik évről a másikra is megtáltosodhatnak csapatok, amire a legjobb példa a San Francisco 49ers, amely két éve a második leggyengébb mérleggel zárt, az előző szezonban viszont a döntőbe, a Super Bowlba került. Éppen ezért a nézettségi statisztikák is sokkal kiegyensúlyozottabb képet mutatnak.

A Nielsen Közönségmérés adatai szerint az élő mérkőzések nézettsége ma már eléri a négy legnagyobb európai futballbajnokság meccseinek nézettségét. A legutóbbi nagydöntőt, a Super Bowlt pedig a 18–59 év között férfi célközönség 23 százaléka követte élőben.