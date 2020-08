Nyitják a pénzcsapot - újabb forrásokért szállhatnak harcba a cégek

Ha pályázatokról van szó, az önállóan nem támogatható tevékenység azt jelenti, hogy a pozitív elbíráláshoz nem elegendő az ebbe a kategóriába sorolt tételek kizárólagos végrehajtása, hanem emellett szükséges legalább egy, az önállóan támogatható tevékenységek között felsorolt tevékenység megvalósítása is.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek közt szerepelnek a technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, az infrastrukturális és ingatlan beruházások és bővítések, az IT-fejlesztések, a tanúsítványok beszerzésével kapcsolatos feladatok, valamint az infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatások is.

A pályázat önállóan támogatható projektjeinek fő fókusza a kiírásban is említett technológiaváltás elősegítése. A vállalkozások így segítséget kérhetnek új eszközök, gépek beszerzésének kapcsán, valamint új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának támogatása miatt is. Finanszírozható projekt például:

