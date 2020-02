Orbán Viktor veje és Mészáros Lőrinc cége is profitálhat Fucsovics Márton sikeréből

A cipők mellett sportszereket is gyártó Szinga Sport Kft.-vel kötött megállapodás alapján a legjobb magyar férfiteniszező a következő években Dorko-márkában lép pályára. Így már e dresszben jutott a legjobb 16 közé a vasárnap véget ért Australian Open-en. S bár Roger Federerrel szemben alulmaradt, közel két és fél órán át ország-világ láthatta a Dorko-márkát, ami azért is egyedülálló, mert először játszott hazai teniszező nagy tornán magyar kollekcióban. A Dorko kapcsolata egyébként a tenisszel nem újkeletű, a sportági szövetséggel 2018-ban kötött megállapodás alapján öt évig a válogatott ruháit a Szinga tervezi, gyártja és árusítja, mely céget Gém Péter egykori profi teniszező alapította – aki magától értetődően kötődik a „fehér sporthoz”.

Fucsovics Márton gratulál Roger Federernek az Australian Openen. Fotó: MTI/AP/DITA ALANGKARA Fucsovics Márton gratulál Roger Federernek az Australian Openen. Fotó: MTI/AP/DITA ALANGKARA

Az Appeninn Holding neve Fucsovics mezének ujjain volt látható, a Mol logójával egyetemben. Tiborcz István és Mészáros Lőrinc cége 4 éves szponzori megállapodást kötött Magyarország legsikeresebb férfi teniszezőjével. „Az Appeninn Nyrt. kiemelten fontosnak tartja a magyar élsport támogatását, annak érdekében, hogy a sportolóink a lehető legjobb teljesítményt nyújtva képviselhessék hazánkat a nagyvilágban. A társaság a támogatással hozzájárul a sportoló felkészüléséhez és ahhoz, hogy folytatódhasson az előmenetele a világranglistán” – közölte lapunk érdeklődésére írásban a Budapesti Értéktőzsdén is szereplő cég.

A Mollal Fucsovics először 2010-ben került kapcsolatba, amikor bemutatkozott a felnőtt válogatottban. Az energetikai cég a Tehetségtámogató Klasszis-programjában egészen 2014-ig támogatta az akkor még a szárnyait bontogató teniszező felkészülését, majd egy négyéves szünetet követően 2018 őszétől az immár teljes jogú profi státuszba került sportolót.

Az Appeninn szerepvállallása azért is érdekes, mert a Dorko tulajdonképpen Mészáros Lőrinc 2018 júliusában debütált sportszermárkája, a 2Rule versenytársa. A Mészáros Csoport és tulajdonosi köre az elmúlt években különböző (például futball, kézilabda) sportklubokat szponzorált.

Ugyanakkor az Appeninn – mint közölte – a hátrányos helyzetű csoportok támogatását is a szívügyének tekinti, amely a gyakorlatban jelenleg a Down Alapítvánnyal való együttműködés során valósul meg. A támogatás keretében az Appeninn leányvállalatán keresztül a Balaton-parti Club Aliga területére történő ingyenes belépésre feljogosító kártyákat bocsát ki a Down Alapítvány részére. Így az alapítvány által felkarolt csoportok – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a helyi lakosokhoz és nyaralótulajdonosokhoz hasonlóan – térítésmentesen vehetik igénybe a partszakaszt, valamint az olyan programlehetőségeket és szolgáltatásokat is, mint például a kertmozi. Mint írták: „örömünkre szolgál, hogy a támogatásnak köszönhetően tavaly közel 300-an élvezhették a strandszezont a Club Aliga területén”. Hogy e célra az Appeninn mennyit költött, a cég nem árulta el, dacára annak, hogy tőzsdei társaság.

Közlékenyebb volt a Mészáros Csoport, amely lapunk megkeresésére, ha pontos összeget szintén nem is mondott, annyit legalább érzékeltetett, hogy „milliárdos nagyságrendben nyújtott támogatást cégeken, alapítványokon keresztül vagy épp magánvagyonból elsősorban fiatalok életkezdési programjaihoz, tanulmányaihoz, sport utánpótlás-neveléshez, illetve egyéni rászorultság mentén életmentő kezelésekhez”. A cégcsoport 2019-ben a Mikulásgyár főszponzoraként a nélkülöző gyermekeknek nyújtott jelentős anyagi támogatás mellett gyermekotthonok lakóinak élményalapú programokat, adománygyűjtést, melegétel-osztást szervezett. A szintén tavaly elindított Talentis Jump! gyakornoki programjukkal pedig – mint közölték – egyszerre támogatják a pályakezdő fiatalokat és teremtenek új munkahelyeket.

Ugyancsak 2019 végén megkezdték azt a fejlesztési munkát, amely eredményeként az eddigi egyedi jótékonysági aktivitásokat egy jól felépített stratégia mentén kívánják a jövőben végezni. „Kiemelt célunk, hogy ne csak az akut esetekre jusson figyelem és erőforrás, hanem legyen benne tervezhetőség mind a támogatást nyújtó, mind a támogatni kívánt célterületek számára. A programot 2020 őszén tervezzük kihirdetni, melynek fókuszában a gyermekek állnak” – olvasható a Mészáros Csoport írásbeli válaszában.