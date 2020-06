Óriási az igény a nulla százalékos MFB Pontos működési hitelre

A pénzintézet arra számít, hogy a kedvező feltételek, az elszámolható költségek széles köre, és a hosszú futamidő miatt rendkívül népszerű lesz a vállalkozások körében az új hitel, és hamar kimerülhet a 68,5 milliárd forintos keret. A korábbi tapasztalatok alapján azt várják, hogy a vállalkozások nagy többsége 150 millió forintnál kevesebb hitelt igényelhet, de lesznek olyanok is, akik a maximális összegre tartanak igényt.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a magyar kis- és középvállalkozások a mostani helyzetben is megfelelő forráshoz jussanak, a gazdaság felpörgetésében a bankrendszernek kulcsfontosságú szerepe és felelőssége van. A Takarékbankban több mint 150 ezer kkv-ügyfelet szolgálunk ki, a mostani helyzetben is aktívan részt veszünk finanszírozásukban, és piacvezetőként kiemelt szerepre törekszünk az MFB Pontos termékek közvetítésében – mondja Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

A Takarékbank 419 fiókjában működő MFB Pont tapasztalatai alapján óriási az érdeklődés az új lehetőség, különösen a működési hitel iránt. Bár az igényléseket csak péntektől lehet benyújtani, már a bejelentést követő órákban tömegesen érdeklődtek a kkv-k, fél nap alatt több mint 2,3 milliárd forintnyi igénylésről tárgyaltak vállalkozások képviselőivel a Takarékbank munkatársai, és az igény óráról órára százmillió forinttal nő. A legnagyobb érdeklődést Hajdú-Bihar, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tapasztalta a pénzintézet. Nem csak cégek, hanem könyvelőirodák is jelentkeztek, hogy a velük kapcsolatban lévő vállalkozásoknak ajánlják a lehetőséget.

Varga Mihály pénzügyminiszter kedden jelentette be, hogy a kormányzati gazdaságvédelmi intézkedések részeként péntektől a magyar kisvállalkozások nulla százalékos kamat mellett igényelhetnek uniós hitelt az MFB Pontokon, beruházási és működési hitelcélra egyaránt. Ez a hitel a jelenlegi legkedvezőbb és legolcsóbb finanszírozási lehetőség a válság alatti működéshez és a gazdaság újraindítását követő versenyre való felkészüléshez – mondta a miniszter. A hitelt a Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetik.

