Összeomlóban a német repülőterek

Tavalyhoz képest 98 százalékkal zuhant be az utasforgalom április első hetében.

A repülőtér üzemeltetők növekvő pénzügyi nehézségek mellett is fenntartják a repülőterek működését a légi teherforgalmi, valamint az utasforgalmi charter járatok lebonyolítása érdekében. "A repülőterek üzemeltetése azonban bevétel nélkül nem sokáig tartható fenn" - jegyzi meg a dokumentum. Az ADV ezért likviditási támogatásra és költségek átvállalására számít a német kormánytól.

Az ADV a forgalmi kilátásokat is borúsan ítéli meg, mivel a német szövetségi kormánynak a külföldön ragadt német polgárokat hazaszállító programja is már a befejezés előtt áll. "A légitársaságok többsége szünetelteti járatait" - állapítja meg a dokumentum.

