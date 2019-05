Összeomlott Jamie Oliver étterem-birodalma

Végóráit élheti Jamie Oliver étterem-birodalma, miután külsős tanácsadókhoz fordultak, hogy megindítsák a fizetésképtelenségi eljárást, írja a Guardian. A lap szerint a Magyarországon is jelen lévő étteremlánc ügyét a KPMG intézi.

A fejlemény aból a szempontból nem meglepő, hogy Oliver az elmúlt hónapokban már felvásárlókat keresett az étteremhálózat számára. Az is vészjósló jel volt, hogy 12 Jamie’s Italian éttermet már be kellett zárnia, ezzel 600 embert kellett elbocsátani. A most végveszélybe került csoporthoz 23 Jamie’s Italian étterem mellett a Fifteen és a Barbecoa éttermek tartoznak. Ezúttal 1300 munkahely került veszélybe.

A Guardian listája szerint a bezárás előtt álló éttermek mindegyike Nagy-Britanniában működik.

Oliver egy tavaly nyári interjúban azt mondta, 7,5 millió font saját megtakarítást tett a cégébe, hogy megmentse a csődtől, emellett felvett egy 37 millió fontos kölcsönt is.

(Guardian, Metro)