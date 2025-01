Már szilárd a talaj Pakson — ezért bocsátottak el munkásokat az építkezésről

A Paks II. projektcég a Facebookon keringő — több száz fős elbocsátásokról szóló — információt a következőképp kommentálta a Portfolio kérdésére válaszolva:

Az erőmű mellet még sok víz fog lefolyni a Dunán

Fotó: MVM

Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója a Telepaks oldalán minap közzétett interjúban azt is megerősítette, hogy márciusban kerülhet sor az ötös blokk alatti ún. első beton kiöntésére, amivel hivatalosan is megkezdettnek minősül majd az atomerőmű építése.

A kivitelezés továbbra is az előírások maximális betartásával és betartatásával, az OAH folyamatos felügyelete mellett zajlik. A kormány és a Paks II. Zrt. az orosz partnerrel közösen – ahogy korábban is minden esetben – kezeli a szankciós környezetben bekövetkezett változásokat, így a jövőben is biztosított a Paks II. projekt finanszírozása és előrehaladása — tette hozzá a projektcég.