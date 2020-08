Papír van arról, hogy Immunis a vírusra az Opus

A cég szerint még a Hunguest Hotels is okozhat pozitív meglepetést.

Megerősítette az Opus Global Nyrt. stabil kibocsátói minősítését a Scope Ratings. A független nemzetközi hitelminősítő a felülvizsgálati eljárás eredményeképpen megtartotta a kibocsátott kötvényekre az MNB által elvárt befektetési szintnél négy fokozattal magasabb: BBB- besorolást, a társaságra vonatkozóan pedig a BB Stabil kibocsátói minősítését. – tette közzé a Budapesti Értéktőzsdén a vállalatcsoport.

A hitelminősítő indoklása szerint a csoport "erőteljesen megnövekedett", amit a rendszeres bevételtermelő képességének fejlődése is alátámaszt. A Scope Ratings felülvizsgálata szerint az OPUS GLOBAL költségfedezete továbbra is messze megfelel a minősítésekkel szemben támasztott követelményeknek. A hitelminősítő megállapításai között szerepel, hogy a holding diverzifikáltsága okán továbbra is kellően képes ellenállni az olyan makrogazdasági visszaeséseknek, mint amelyet például a koronavírus válság váltott ki. Kivételt jelent a turisztikai szegmensbe tartozó Hunguest Hotels.

A tőzsdei társaság szerint ugyanakkor a szállodalánc tevékenységének belföldi koncentráltsága miatt okozhat még pozitív meglepetést az eredményei tekintetében.

A Scope rávilágít: a holdingot ért koronavírus okozta hatások nem tűnnek jelentőségteljesnek, mivel a másik három divízió (ipar és energetika, mezőgazdaság, vagyonkezelés) nem ciklikus, és a hosszú távú tendenciák irányítják.