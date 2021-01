Pénzt szerezne cégének? Most ezekre a pályázatokra lehet jelentkezni

Január közepétől lehet beadni a pályázatokat a “Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című, 5 milliárd forint keretösszegű felhívásra. A Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop) meghirdetett 1.2.9-20 kódszámú pályázatra a szabad vállalkozási zónák területén működő vállalkozások jelentkezhetnek január 19. (kedd) 9:00 órától február 18. (csütörtök) 12:00 óráig – írja a Piac&Profit.

A pályázó vállalkozások 70 százalékos támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, amelyet elsősorban

új eszközök,

gépek beszerzésére,

ingatlanfejlesztésre,

munkabérre,

alkalmazottaik képzésére,

és IT fejlesztésre fordíthatnak.

Akár 60 millió forint is szerezhető

Fontos, hogy csak olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek korábban nem részesültek támogatásban technológiafejlesztésre, innovációra vagy digitalizációra fordítható (GINOP 1-2-3-as) támogatásban. A pályázaton kifejezetten a legkisebb méretű vállalkozások, mikro- és kisvállalkozások vehetnek részt. A célcsoport beruházási igényeihez igazodva a felhívásban a támogatás összege 2-10 millió forint között alakul, illetve a 162 településen akár 60 millió forint is lehet. Ezen felül a projekt-előkészítés és a projektmenedzsment is elszámolható, hogy ennek költsége se a cégeket terhelje.

(Fotó: Pixabay) (Fotó: Pixabay)

A felhívás ágazati korlátozást nem tartalmaz, a termelő cégeken túl a kereskedelmi és szolgáltató, építőipari szektorokban működő vállalkozások is jelentkezhetnek. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatás legfeljebb 25 százalékának megfelelő, maximum 15 millió forint összegű előleget adnak.

A pályázati kiírás szerint évtizedek óta az ország északi-északkeleti és a dél-dunántúli térségei a legelmaradottabbak. Egy térség gazdasági helyzetét és megélhetését az ott működő vállalkozások határozzák meg, azonban a hátrányosabb helyzetű térségek alacsony vállalkozói aktivitással bírnak. 2018-as KSH adatok alapján ezekben a térségekben az 1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma nem haladta meg a 52-t, míg az országos átlag 77 vállalkozás volt 1000 főre.

Leszakadó területeken működő cégek

György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára egyébként korábban már ismertette: a magyar települések több mint harmada, mintegy 1200 település úgynevezett szabad vállalkozási zónákban – gazdaságilag leszakadt területeken – található, ami a lakosságot tekintve csaknem 2 millió magyart érint. A Belügyminisztériummal közösen kidolgozott felhívás célzottan segíti ezeket a vállalkozásokat dolgozóik megtartásában és új munkahelyek teremtésében. A kormány felmérése szerint további 162 olyan település van Magyarországon, amelyeknek még intenzívebb támogatásra van szüksége.

A Kedvezményezett települések gazdaságélénkítő programba és a Felzárkózó települések programba tartozó falvak vállalkozásai, szociális szövetkezetei így kiemelt segítséget kapnak.

A Kedvezményezett települések gazdaságélénkítő programba és a Felzárkózó települések programba tartozó falvak vállalkozásai, szociális szövetkezetei előminősítési folyamatban vesznek részt, amelyben az ITM háttérintézménye, az IFKA munkatársai segítik a vállalkozásokat. A pályázatírás költségeit, adminisztratív terheit is átvállalja az állam, hiszen a járvány idején elemi fontosságú, hogy a vállalkozások minden szükséges támogatást megkapjanak terveik megvalósításához.

A teljes pályázati felhívás innen érhető el.

Segítség a hátrányban lévő divatiparnak

Ugyancsak január elejétől, egészen pontosan már kedd 9 ótártól lehet a támogatási kérelmeket benyújtani a “Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására” című pályázatra.

A kiírás szerint a hazai divat és dizájnipar vállalkozásai a nemzetközi versenyben jelentős hátrányban vannak számos körülmény miatt (szektor rendszerváltás utáni leépülése, kis belső piac miatti export kényszer, kkvk intenzív egymásra utaltsága, a márkaépítés és a kiskereskedelem megnövekedett tőkeigénye, a globális értékláncokban működő nemzetközi nagyvállalat versenytársak intenzív jelenléte stb.).

Helytállás a nemzetközi versenyben

A beavatkozás célja, hogy a hazai divat és dizájnipar fejlődni képes és fejlődni akaró vállalkozásai olyan beruházásokat tudjanak végrehajtani, amelyek mellett az ágazat szereplői képesek lehetnek középtávon megerősödni, annak érdekében, hogy a kiélezett és erőforrásigényes nemzetközi versenyben is profitábilisan, fejlődőképesen tudjanak működni, növelni tudják exportjukat és a nemzetközi digitális jelenlétük és ismertségük is növekedjen.

Az együttműködés keretében a kormány vállalja, hogy:

a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió forint – 150 millió forint közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,

a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támogatás legfeljebb 100 százalékának megfelelő, maximum 150 millió forint összegű előleget ad.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd forint.

A felhívás kitér arra is, hogy a digitalizációs forradalom nemcsak az IT alkalmazások széleskörű bevezetését, hanem a piaci szerkezetek és az értékláncok átalakulását is eredményezi, ami a legtöbb vállalkozástól átfogó alkalmazkodást követel meg. A magas foglalkoztatottsági ráta és a megnövekedett bérszint a gazdaság minden szereplőjét a termelékenység növelésére kényszeríti. A divat és dizájnipari tervező-gyártó szektor becsülten 90-100 ezer főnek ad munkát. A szektort más ágazatokhoz viszonyítva relatív sok, kis-közepes kapacitású önálló egység jellemzi, amelyek az ország területén viszonylag egyenletesen helyezkednek el, így jelentős a szerepük az ország peremein található kis-közepes települések, foglalkoztatási agglomerációk tekintetében.

A ruházati gyártást illetően nagyon jelentős a szerepük az alacsony képzettségű, jellemzően női munkavállalók foglalkoztatásában. Sok esetben a térségben az egyedüli képzettséget igénylő, de tanulható, potenciálisan életpályát nyújtó foglalkoztatási lehetőség. A szektoron belül kiemelten a ruházati könnyűipar és márkák 80 százalékban hazai, többségében családi tulajdonú kkv-ból állnak, mindemellett a szektor termelésének közel 80 százaléka exportot képez.

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése. Az ágazatban rejlő potenciál, valamint a jövőbeli bővülés lehetőségének megtartása miatt fontos a versenyképes hazai kapacitások megőrzése, és ezzel egyidejűleg a válságban keletkező, ugyanakkor beruházást igénylő lehetőségek minél gyorsabb kihasználása.

A teljes pályázati felhívás innen érhető el.