Recesszióban az ország, de az Orbán családnak lett még egy bányacége

Hogy a most gründolt Timolod Kft. pontosan mit és hol fog bányászni, azt még nem lehet tudni, de csak idő kérdése, és kiderül.

A Párbeszéd–Zöldek politikusa szerint Orbán Győző gánti kőbányája akkora tájsebet ejtett a Vértes déli oldalába, hogy a rekultiváció 2077-re fejeződne be.

Kapcsolódó cikk Jávor Benedek: Az Orbán-bányák veszélyeztetik a vértesi karsztvízbázisokat A Párbeszéd–Zöldek politikusa szerint Orbán Győző gánti kőbányája akkora tájsebet ejtett a Vértes déli oldalába, hogy a rekultiváció 2077-re fejeződne be.

Itt jön a képbe egy győri ügyvéd, Mürkl Máté. Korábban csak az volt a hivatalos kapcsolat, hogy a 2017-ben alapított Murobán Kft.-ben Orbán Dávid és Mürkl Máté közösen voltak tulajdonosok. Mürkl Máté számára azonban bekövetkezett a nagy ugrás, hiszen az Orbán Viktor apjához tartozó Gánt Kő új leánycégében, a DG Kőbánya Projekt Kft.-ben nemcsak Orbán Dávid, hanem a győri ügyvéd is kisebbségi tulajdonos lett. Az pedig a feltétlen bizalom jele lehet, ha valakit résztulajdonosként befogadnak az Orbán család egyik bányacégébe.

A székesfehérvári lakos Orbán Dávid 2022 eleje óta kapcsolódott be aktívabban az Orbán-bányák igazgatásába, hiszen akkor lett az ügyvezetője az Orbán-család legnagyobb bányászati cégének, a gánti Dolomit Kőbányászati Kft.-nek. Már előtte is látott bányát belülről, hiszen például 2017 szeptemberétől 2020 novemberéig az egyik tulajdonosa volt a győri Vörös Kavics Bányászati Kft.-nek. Ezt a céget tavaly átnevezték Győr Inert Kft.-nek, és Orbán Dávid újra tulajdonos lett benne a kavics-, homok- és agyagbányászattal foglalkozó, szintén győri Murobán Kft.-n keresztül.

Az 1987-es születésű Orbán Dávid már jól ismeri a bányák világát. Viszont ez az első bányacég, amelyben egyedül ő a tulajdonos, és az ő székesfehérvári címére jegyezték be. Eddig csak a családi cégekben dolgozott, vagy társtulajdonos volt. Lapunk írta meg például tavaly nyáron, hogy az Orbán Győző Bálint – aki Orbán Viktor miniszterelnök édesapja –, 100 százalékos tulajdonában lévő Gánt Kő Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft.-nek lett egy leánycége. A DG Kőbánya Projekt Kft. ügyvezetője pedig Orbán Dávid lett. A céget azóta átnevezték Dolomit Inert Kft.-re. Szintén lapunk számolt be arról, hogy az új cég feladata a gánti bányagödör feltöltése lesz építési hulladékkal.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!