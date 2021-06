Rengeteg pénzhez juthat a felnőtt tartalmak Mekkája

A Covid az élet minden területére kihatott, ugyanakkor a fejlett technológia révén a nehézségeket számos szegmensben sikerült áthidalni. Bármennyire is furcsán hangzik, a szexuális szolgáltatások ebből a szempontból meglehetősen egyedi terület, hiszen a személyes jelenlét hiánya komoly nehézséget jelent. Ugyanakkor nagyon sok szexmunkás próbált a karantén ideje alatt a vírusvédelmi szabályokat betartva pénzhez jutni, aminek az egyik módja az online szolgáltatás lett.

A világ számos pontján lett ennek köszönhetően felkapott alkalmazás az OnlyFans, amely különböző multimédiás tartalmak elhelyezését teszi lehetővé, azok megtekintése pedig fizetés ellenében lehetséges. Az alapítók korábbi állítása szerint ők ismert emberek, celebek, influenszerek számára fejlesztették elsősorban az alkalmazást, hogy ennek révén a követőikhez exkluzív tartalmakat is el tudjanak juttatni, amiből bevételük származik.

Természetesen ilyen jellegű anyagok is kerülnek fel az OnlyFans szervereire, ám a tartalmak nagyobb része 18+-os jellegű. Nagyon sok ugyanis az alkalmazás által elérhető szexuális tartalmú fotó és videó. Emellett videós csetelésre is van mód, természetesen ebben az esetben is jellemzően fizetés ellenében lehet a tartalmat szolgáltató személlyel kapcsolatba kerülni.

Exponenciálisan nőtt a felhasználók száma

Ahogy fent jeleztük, a koronavírus-járvány miatt sokan próbáltak ezen a platformon keresztül bevételhez jutni, ami egyébként a számokban is megmutatkozik.

A Covid előtt az OnlyFans 20 millió felhasználóval rendelkezett, míg a legutóbbi adatközlésük szerint ez a szám már meghaladta a 120 millió főt.

Ez ráadásul az OnlyFans anyavállalatának számaiban is megmutatkozik, hiszen a Fenix International eredménye igen látványosan nőtt. Persze mindez nem meglepő, ha figyelembe vesszük azt, hogy igen zsíros jutalékot kérnek.