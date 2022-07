Rogán Antal grúz barátjához került egy különösen értékes belvárosi ingatlan

A főváros legértékesebb részén, a belvárosi Bástya utcában található épület mára már Rogán Antal grúz barátjának, Shabtai Michaelinek az érdekeltségéhez tartozik, írja a 24.hu. A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette belvárosi önkormányzat tavaly decemberben adta el az ingatlanegyüttest.

Igaz, a Bástya utca 18. szám alatti épület vevője akkor még nem a grúz üzletember volt, hanem a Safe-Gate Kft. és a PSM Technology Zrt. A 2020-ban alapított Safe-Gate a lap információi szerint sokáig egy ürömi nőé volt, a vállalkozás az első évben 34 millió, majd 14 millió forintos veszteséget termelt. A 24.hu érdeklődött a nőnél, hogy miért vásárolta meg az ingatlant közel 183 millió forintért, választ azonban nem kaptak. A testületi előterjesztésből az derül ki, hogy a Bástya utcai ingatlanra kizárólag a Safe-Gate–PSM páros váltotta ki a befektetői tájékoztatót, és a korábban megállapított minimális vételárat ajánlották meg, azaz 182 millió 655 ezer forintot.

Az ingatlan rossz állapotban van, ezért a közel egymillió forintos négyzetméterár soknak tűnhet, de ehhez az is hozzátartozik, hogy a Bástya utca a Belváros egyik legértékesebb része.

A cégadatok szerint Shabtai Michaeli csak pár hete, júniusban lett résztulajdonosa a Safe-Gate-ben, az ürömi nő pedig ma már nincs is jelen a vállalkozásban. Shabtai Michaeli grúz vállalkozó is szerepelt az Indexnek abban a videójában, amelyben Rogán Antal és Habony Árpád egy Aulich utcai irodába érkeznek megbeszélésre, mára pedig a Pesti Hírlap, a Jazzy és a Klasszik Rádió is az üzletember érdekeltségébe tartozik.

Az épületre bontási engedélyt kértek, ami előtt egyetlen akadály van, az, hogy hosszú évek óta kerületi védettség alatt áll, ami jelen esetben utcaképi védelmet jelent. A tulajdonos viszont kérheti a védelem megszüntetését.