Saját hírportált indít az RTL, a 24.hu-tól igazoltak főszerkesztőt

A cikk eredetileg a media1-en jelent meg.

A digitális világban készül erősíteni az RTL Magyarország: internetes hírszolgáltatást indít – erről még júniusban Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója érintőlegesen egy indexes interjúban is említést tett. A tervezett híroldal nevét akkor a magyar RTL vezetője még nem árulta el, a Media1 azonban most belső forrásból megtudta, hogy az RTL Magyarország az rtl.hu-t alakítja át jelentősen, hogy megújult formában, egyedi, videó-központú híroldalként juttassa el híreit és szórakoztató típusú tartalmait a felhasználóknak.

A Media1 megtudta azt is, hogy a hírsite szerkesztőségének munkáját Bordás Gáborra, a 24.hu Közélet rovatának eddigi rovatvezető-helyettesére bízzák. Bár az új hírszolgáltatás indulásának pontos dátuma még nem ismert, a portál úgy tudja, hogy még az országgyűlési választásokat megelőzően, tehát a közeljövőben elindulhat. Ezt erősíti az is, hogy mint az RTL Magyarországnál a Media1 érdeklődésére megerősítették, Bordás Gábor, az rtl.hu leendő főszerkesztője szeptember elsejétől tölti majd be új pozícióját. A pontos indulási-megújulási dátumot azonban nem árulták el érdeklődésükre.

Kotroczó Róbert, az RTL Magyarország hírigazgatója a Media1 érdeklődésére a következőket nyilatkozta:

„Gábor személyében egy nagy szakmai múlttal rendelkező médiaszakember érkezik főszerkesztőként az RTL Magyarországhoz. Az ő irányításával digitális platformjainkon is meg tudjuk őrizni mindazokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk – az RTL-es hírek objektivitását, pártatlanságát, és legfőképpen a hírszerkesztők politikai függetlenségét. A megújuló rtl.hu videós hírsite szerkesztősége szervezetileg a hírigazgatósághoz tartozik, követi annak szakmai és etikai normáit, és továbbra is függetlenül és pontosan tájékoztat Magyarország és a világ legfontosabb közéleti eseményeiről. Szórakoztató szerepe változatlanul hangsúlyos marad, és továbbra is kínál majd az RTL Magyarország műsoraihoz kapcsolódó videós tartalmakat is. Az új főszerkesztő lendületet és szaktudást hoz, hogy az RTL Magyarország hírei digitálisan is elérjenek minden érdeklődő olvasót”.

Az RTL új főszerkesztőjének előélete: Origo, VS.hu, NOL, 24.hu

Bordás Gábor, az RTL.hu leendő főszerkesztője 43 éves, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán végzett magyar szakon. Az egyetem alatt sportújságoknak, magazinoknak dolgozott, online újságírói pályáját 2001-ben a „régi” Origo.hu-nál kezdte. Előbb a sportrovat újságírójaként, majd rovatvezetőjeként, 2012-től 2014-ig felelős szerkesztői pozícióban dolgozott a portálnál, annak átalakulásáig. Bordás 2014 és 2016 között a VS.hu felelős szerkesztői pozícióját töltötte be, emellett a magazinrovatért felelt rovatvezetőként. 2016 júliusától októberéig, azaz a Népszabadság bezárásáig a NOL.hu felelős szerkesztője volt. 2017 februárjától egészen mostanáig a 24.hu szerkesztőjeként, közéleti rovatvezető-helyetteseként dolgozott.

