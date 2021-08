Se pénz, se Messi: a Barcelona és a spanyol futball új realitása

A legutóbbi idényben, amikor Lionel Messi nem volt a Barcelona első csapatának játékosa, a Valencia lett a spanyol bajnok, a Bajnokok Ligáját a Porto nyerte meg egy üstökösszerűen emelkedő fiatal szakember, José Mourinho vezetésével; az Arsenal veretlenül diadalmaskodott az angol bajnokságban, amelyben szerényen, a 16. helyen bújt meg a Manchester City. Az Európa-bajnokság a görög válogatott teljesen valószínűtlen győzelmével zárult.

A Barcelonánál aligha gondolhatta bárki, hogy egyszer „le kell futtatni” ezt a gondolatsort, mert Messi elhagyja a klubot, márpedig ez történt: a pazarló és felelőtlen gazdálkodás, a koronavírus-világjárvány hatásai és a liga által meghúzott költségvetési plafon együttesen vezettek ahhoz, hogy a hatszoros aranylabdás nemcsak szeretett klubját, hanem Spanyolországot is otthagyta, hogy Párizsban folytassa pályafutását. Messi párizsi kalandja a közeljövő egyik legérdekesebb története lesz, mi viszont most elsősorban azt az űrt vizsgáljuk meg, amit maga mögött hagy. Távozása a Barcelonának és a spanyol futballnak is nagy csapás, s kérdés, a ligának miként sikerül újradefiniálnia magát.

Mert hogy Messi nélkül ez is feladat lesz.

Könnyes búcsú - Messi távozása a Barca és a La Liga számára is nagyon fájdalmas (Fotó: MTI/AP/Joan Monfort) Könnyes búcsú - Messi távozása a Barca és a La Liga számára is nagyon fájdalmas (Fotó: MTI/AP/Joan Monfort)

Legjobbak-e a legjobbak nélkül?

Afelől semmi kétség, hogy a világ legprofibban felépített és menedzselt, leggazdagabb, legcsillogóbb futballbajnoksága az angol Premier League. Viszont elképzelhető, hogy a spanyol La Liga szakmailag a legerősebb, legalábbis nemzetközi szinten a közelmúlt legeredményesebbje volt. A 2008–2009-es idény óta a spanyol klubok a 26 európai trófeából (Bajnokok Ligája vagy UEFA-kupa/Európa-liga) 15-öt (7 BL és 8 EL) hódítottak el. A legutóbbi tizenegy Aranylabda-választást spanyol bajnokságban játszó futballista nyerte (hatszor Messi, négyszer Cristiano Ronaldo, egyszer Luka Modric), hat olyan idény volt, amikor a legnagyobb egyéni díj képzeletbeli dobogójára csak a La Ligában játszók fértek fel.