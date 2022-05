Sosem volt ilyen jó éve Mészáros Lőrinc sportmárkájának

Idén lesz öt éve annak, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. új leányvállalattal gyarapodott, ezáltal pedig egy addig ismeretlen ágazatba lépett Magyarország leggazdagabb embere. A Magyar Sportmárka Zrt. (MSM Zrt.) egyéb ruházat, kiegészítők gyártásával foglalkozik, ma már ismerté vált márkája pedig a 2rule, mely elsőként különböző csapatok mezszponzoraként lépett a piacra. Az első döcögősebb évek után mostanra pályára állt a cég szekere, erről árulkodik a legfrissebb, 2021-es évre vonatkozó beszámolója is. A bevétel mellett a nyereség is gyarapodott, sőt még azt is meg tudták oldani, hogy a tetemes tartozásukból lefaragjanak egy keveset.

Egyre jobban megy. Forrás: 2rule/Facebook

Az MSM Zrt. tavaly 557 millió forint árbevételt ért el a korábbi 434 millió után, az már a kiegészítő mellékletből derül ki, hogy ebből 445 millió a főtevékenységnek, a belföldi ruházati kiskereskedelemnek köszönhető. Emellett EU-n belülre is értékesítettek ruházatot 83 millió forint értékben, EU-n kívülről pedig 6,3 millióra tettek szert.

A bevételek emelkedésével párhuzamosan a kiadások is emelkedtek:

anyagjellegűként 340 milliót könyveltek el a korábbi 242 után,

személyi jellegűként pedig 57,4 milliót a majdnem 42 millió után.

Utóbbiból kikövetkeztethető, hogy béremelés történt tavaly a cégnél. A dolgozói létszám változatlanul 6 fő ugyanis, így a havi átlagos bruttó bér meghaladja a 666 ezer forintot.

Mindezek eredőjeként végül 138,6 millió forint tiszta profit keletkezett a cégnél az előző évi 108,3 millió után. Ezzel története legjobb évét zárhatta a 2rule-t forgalmazó cég.

A cég kiegészítő mellékletéből még egy érdekesség kiderül:

az MSM tavaly törleszthette a személyesen Mészáros Lőrinctől kapott kölcsönét.

Ezt hosszú lejáratra kapta a cég, mellette még a tulajdonosától, a Talentis Grouptól is kapott több mint félmilliárdot. Ennek lejárata 2023-ban lesz esedékes, így ez még szerepel a könyvekben, ellenben a Mészáros Lőrinctől kapott összeggel. A hosszú lejáratú kölcsönök részletezésénél ugyanis ez a tétel már nem látható, így feltételezhető, hogy tavaly ennek törlesztése megtörtént.