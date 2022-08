Sötét jóslat érkezett: lehúzza a rolót a magyar éttermek fele?

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint kétségbe vannak esve a szállodaiparban dolgozók. A koronavírus-járvány hullámainál is nagy problémában voltunk, de azért azt tudtuk, hogy véget fog érni és elindul valami, most teljesen sötét alagútba megyünk bele, és nem tudjuk kezelni azt a fajta költségnövekedést, ami van. Áremeléssel sem lehet, arról nem beszélve, hogy azt feltételezzük, hogy ősztől az inflációs hatás miatt csökkenni fog a belföldi és a külföldi kereslet is – erről beszélt Flesch Tamás az ATV Start című műsorban.

Lesz, ahol fel is pakolják majd a székeket az asztalra - végleg. Fotó: pixabay.com Lesz, ahol fel is pakolják majd a székeket az asztalra - végleg. Fotó: pixabay.com

A kormánytól azt kérik, hogy a 4 százalékos turisztikai hozzájárulást el lehessen engedni. Nehézség az is a szállodák számára, hogy le kell kötniük a gázt és az energiát, amit akkor is ki kell fizetniük, ha esetleg bezár a szálloda, ebben is elfogadnának segítséget a kormánytól – mondta.