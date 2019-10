Sűrű hónap van Szijjártó Péter mögött – berobbantak a gyárátadások a választásokra

A tavaly áprilisi parlamenti választások előtt már készítettünk egy olyan gyűjtést, ahol sorra vettük, miket adtak át az országban még a voksolás előtti időszakban a politikusok. Végignéztük, hogy azalatt az egy hónap alatt hány olyan avatóünnepséget tartottak Magyarországon, amelyen jelen volt legalább egy miniszter, országgyűlési képviselő, és polgármester. Akkor 38 olyan eseményt találtunk, amelyről az MTI is tudósított. Köztük mindenféle avatás előfordult. Például ekkor adták át a hatvani gyógyszertárat, a kisvárdai postát, a velencei kilátót, óvodát Nagykanizsán és tanuszodát Szobon. Az akkori avatások – és szalagvágások – rekordere Szijjártó Péter lett. A külgazdasági és külügyminiszter szerepelt a legtöbbször ezeken az eseményeken, összesen 6 alkalommal.

Fontosak a külföldi cégek - mától új beruházás-ösztönzési rendszer jön

Hétfőn jelentette be Szijjártó Péter, hogy "miután a nemzetközi beruházásokért nagy a verseny a világban", október elsejétől új beruházás-ösztönzési rendszer lép életbe Magyarországon. Ennek az a célja, hogy a "technológiaorientált beruházásokról szóló döntések is Magyarország mellett szülessenek". Ehhez több kedvezményt is nyújtanak. Például a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez szükséges beruházási minimumot lejjebb vitték, megszűnik a társasági adóelőleg-feltöltési kötelezettség, valamint járulékokat is összevontak. A miniszter nyilatkozatából több érdekes adat is kiderült. Eszerint Németország az első számú külgazdasági partnerünk. 6 ezer német vállalat 300 ezer embernek ad munkát. Őket az amerikaiak követik: 1700 amerikai vállalat 106 ezer embert foglalkoztat. A magyar ipari teljesítménynek az autóipar adja a 29 százalékát. Az első fél évben a németeket megelőzve azok a koreai cégek állnak az élen a magyarországi beruházásokban, amelyek meghatározók az autóipar új korszakában és piacvezetők az elektromos autóiparban. 2017 végén az új beruházásokkal Magyarországon létrehozott munkahelyeken az átlagos bruttó fizetés 304 ezer forint volt, 2019 közepén ez 505 ezer forint, másfél év alatt a havi bruttó kétszázezer forinttal nőtt az új beruházások által létrehozott munkahelyeken adott átlagfizetés.