Szépen hízott tavaly az Otthon Centrum

A koronavírus-járvány sem tudta lefékezni az Otthon Centrum Holdingot (OCH): a 2020-as 4,5 milliárd forintról tavaly 6,3 milliárdrra nőtt a működési bevétele, az adózott eredmény pedig a megelőző évi 500 millió forintról 756 millióra hízott – derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján kedden közzétett konszolidált jelentésből.

A jelzálogpiac tavaly is nőni tudott és ez jól jött a hitelközvetítőknek. Fotó: depositphotos.com A jelzálogpiac tavaly is nőni tudott és ez jól jött a hitelközvetítőknek. Fotó: depositphotos.com

Ebben a hatalmas javulásban óriási szerepe van annak, hogy a fő fókuszpontnak számító lakóingatlan-piacon 2021-ben is dinamikus drágulás következett be, így a jutalékok nominális értéke is jelentősen emelkedett. Az OCH legnagyobb árbevétele a hitelközvetítésre szakosodott tagvállalattól, a HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft-től származik, de jól termelt a lakások közvetítését végző BXI Ingatlanközvetítő Kft is. Előbbi forgalma mintegy harminc százalékkal nőtt és elérte a 3,1 milliárd forintot, utóbbié pedig kicsivel túllépte az egymilliárd forintot.

Az új lakások értékesítése tavaly a sok új projekt beindulása és a befektetői kereslet visszatérése miatt kiemelkedő ütemben nőtt: a 2020 végi 122 millió forinttal szemben 2021 végén már 310 milliós érték állt. A használt lakások közvetítése is jól ment, a megelőző év végi 568 millió forinthoz képest tavaly december végén már 699 milliót írhattak e rubrikába. A névhasználati díj 550 millió forintról 811 millióra emelkedett, ez a franchise hálózat bővülésével, illetve az általános forgalomnövekedéssel is összefügg.

A kiváló eredmények közepette a cégnek szinte meg sem kottyant, hogy 2020-hoz képest majdnem dupla akkora jutalékot kellett kifizetnie az ügynököknek. Annyira jól ment az üzlet, hogy hirdetésre és reklámra is csak minimálisan kellett többet költenie, a 2020-as 156 millió után 2021-ben 170 milliót.

Figyelemreméltó, hogy a tavalyi beszámolóhoz hozzáfűzték az idei és a középtávú kilátásokat is. Azt írták, hogy az év elején a pesszimista tőzsdei előrejelzések és az erősödő infláció hatására sokan megint a biztosnak vélt ingatlanpiac felé fordultak és ott fektették be a pénzüket. Hozzátették azonban, hogy az OCH felkészült az esetleges visszaesésre, de az eddig felhalmozott eredménye és likviditása egy rosszabb piaci környezetben is biztos alapot nyújt a hosszú távú munkához, még a nemzetközi terjeszkedési tervek megvalósítása esetén is.