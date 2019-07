Szijjártó: 45 milliárd forintnyi bajor beruházás érkezik az országba

Rövid távon 45 milliárd forint értékű beruházásra készülnek bajorországi vállalatok Magyarországon - mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán telefonon az MTI-nek Münchenből, ahol bajor cégek vezetőjével is tárgyalt.

"Európa legalacsonyabb adói, a jól képzett munkaerő és a felsőoktatási rendszer színvonala nyomán a bajor vállalatok továbbra is rendkívüli mértékben bíznak Magyarországban" - hangoztatta a miniszter, majd azt is elmondta, hogy: "A bajor vállalatok továbbra is úgy tekintenek Magyarországra, mint egy olyan helyre, ahol érdemes befektetni. Olyan helyként tekintenek ránk, ahol a politikai kiszámíthatóság, a biztos jogi környezet és a kedvező befektetési feltételek adottak."

A miniszter találkozott a Linde vegyipari vállalat, a világ legnagyobb iparigáz-előállítójának illetékeseivel, az autóalkatrészeket beszállító Schaeffler-csoport regionális vezetőjével. Megbeszélést folytatott Hubert Aiwanger bajor gazdasági, vidékfejlesztési és energetikai miniszterrel, és találkozik továbbá a vasúti szektorban érdekelt Siemens Mobility alelnökével. Szijjártó Péter tárgyal az Ózdi Acélművek tulajdonosával és a BMW igazgatótanácsának gyártásért felelős igazgatójával, Oliver Zipsével, akit a vállalat távozó elnök-vezérigazgatója egyik potenciális utódjaként említ a német sajtó.

A miniszter kifejtette, hogy ezek a vállalatok olyan új beruházásokat kívánnak Magyarországra hozni, amelyek nyomán az új világgazdasági korszakban feltételként megjelenő technológiai újításokat Magyarországon fogják kidolgozni és elsőként alkalmazni. "Ezek a beruházások magas hozzáadott értékű, magas technológiai színvonalat képviselő munkahelyeket hoznak létre több ezres nagyságrendben majd Magyarországon" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A miniszter rámutatott, hogy Bajorország számára Magyarország a 10. legfontosabb kereskedelmi partner; a bajor import 5 százaléka Magyarországról származik. Kiemelte, hogy a Magyarország és Bajorország közötti kereskedelmi forgalom tavaly 14 milliárd eurót tett ki és a Németországba irányuló magyar export 35 százaléka Bajorországba érkezik.

Fontosnak tartotta még a miniszter hangsúlyozni, hogy bajor vállalatok csaknem 8 milliárd euró értékben hajtottak végre beruházásokat Magyarországon, aminek révén 50 ezer embert foglalkoztatnak. Hozzátette: 150 jelentős bajor vállalat van jelen Magyarországon, amelyek közül a legtöbben a legmagasabb technológiai színvonalat képviselik és a világ autóiparának és az autóipar beszállítóinak legfontosabb szereplői.

A gazdasági szereplőkkel folytatott megbeszélések mellett Szijjártó Péter tárgyalt Edmund Stoiber korábbi bajor kormányfővel, a Bajorországban kormányzó Keresztényszociális Unió (CSU) korábbi vezetőjével, valamint találkozott Reinhardt Marx münchen-friesingi érsekkel, a Német Katolikus Püspöki Kar elnökével.