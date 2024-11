Több száz embert küldtek el a tiszaújvárosi gyárból

„Összességében a gyári létszámunk 2024 január óta 673 fővel csökkent. 200 kollégának szüntettük meg a munkaviszonyát, beleértve azt a 110 kollégát, akiktől szervezeti változás miatt kellett megválnunk. A többiek saját döntésükből távoztak és nem pótoltuk pozíciójukat. Emellett 186 kölcsönzött állományban lévő kollégánk szerződése szűnt meg” – közölt a Telex megkeresésére a Jabil Circuit. A tisztázásra azért volt szükség, mert korábbi sajtóhírek szerint a Jabil Circuit tiszaújvárosi gyárában 500-600 dolgozót érintő leépítés történt, de ennél magasabb számokról is lehetett olvasni.

Az Opten adatai szerint tavaly szeptember és idén január között 240 fővel csökkent a Jabil alkalmazottainak létszáma. Ha ezt összeadjuk a cég által közölt 673 fős létszámcsökkenéssel, akkor összesen 913 munkahely megszűnése jön ki.

Kapcsolódó cikk A tiszaújvárosi Jabil állítólag tömegeket bocsátott el Az elmúlt hónapokban egyes források szerint legalább ötszáz, más forrás szerint hatszáz embertől vált meg Észak-Magyarország egyik legnagyobb munkaadója.

A cég azt is írta: „Biztosak vagyunk a jövőbeli fellendülésben, a jelenlegi helyzetet átmenetinek tekintjük, ezért is küldtünk közel 150 kollégát állásidőre. Az állásidő olyan időszak, amikor a munkavállalók nem dolgoznak aktívan, de a vállalat továbbra is alkalmazza és fizeti őket, gyakran a kereslet vagy a termelés átmeneti visszaesése miatt.” A Jabil a napenergia-termékek iránti globális kereslet és az elektromos járművek európai piaci igényeinek visszaesésével indokolta a létszámcsökkentést.

A tiszaújvárosi Jabil épülete

Fotó: Google Maps

A tiszaújvárosi leépítések közepette a Jabil karrieroldalán 59 nyitott pozíció található az ukrajnai Ungvár telephelyére, köztük több operátori állás. Egy név nélkül nyilatkozó dolgozó szerint a cég egyes gyártási folyamatokat az elmúlt években Ungvárra helyezett át, és emiatt szándékosan csökkentik a tiszaújvárosi termelést.