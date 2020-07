Újabb bizonyíték a Facebook ellen

Egy független vizsgálat szerint a Facebook internetes közösségi portál nem tett eleget a diszkrimináció ellen, néhány döntése pedig visszaveti az emberi jogok érvényesülését - adta hírül a The New York Times című amerikai napilap a Reuters hírügynökség szerdai ismertetése szerint.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a hirdetői bojkott miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a társaságra, és vélhetőleg ez is szerepelt játszott abban, hogy jelezték átgondolják a gyűköletbeszéddel kapcsolatos szabályozásukat.

A jelentés szerint a Facebook túlságosan engedékeny politikusok irányában, őket nem kötelezi szabályainak betartására, és hagyja, hogy félreinformáljanak, ártalmas és megosztó szövegeket tegyenek közzé, esetenként még erőszakra buzdítókat is.

Egy független vizsgálat is megerősítette, amit eddig is sejtettünk

A vizsgálat eredménye valószínűleg további nyomásként nehezedik a Facebookra, amelyet már most is mintegy 900 hirdető bojkottál, köztük olyan óriásvállatok, mint a Coca-Cola, mert szerintük elősegíti a gyűlöletbeszédet.

