Újabb vagyonkezelőre volt szüksége a Mészáros házaspárnak

A július végén alapított Kft.-t augusztus első napjaiban jegyezte be a cégbíróság.

Új céggel gyarapodott augusztus első napjaiban a Mészáros házaspár közvetlen cégbirodalma. Noha már így is számos társaság kapcsolódik Mészáros Lőrinchez és feleségéhez, a gyarapodás nem állt le, sőt miközben sokan a szabadságukat töltik, a milliárdos vállalkozó és felesége épp egy új Kft. megalapításán munkálkodott.

A munka eredményeként augusztus 6-án bejegyzésre került a Konzum B32 Vagyonkezelő Kft., melynek székhelye a számos más Mészáros-érdekeltségnek is otthont adó Andrássy úti épület, az 59. szám alatt található Andrássy Palace. A palota többek között a Mészáros Lőrinchez kötődő magántőkealapok, a tőzsdén is jelenlevő Opus Global Nyrt., Appeninn Nyrt. és utóbbi lánycégei bejegyzett székhelyeként is működik.

Mészáros Lőrinc és felesége, Mészárosné Kelemen Beatrix Mészáros Lőrinc és felesége, Mészárosné Kelemen Beatrix

Az új céget 3 millió forintos jegyzett tőkével hozták létre, fő tevékenységi köre a cég nevéből is adódóan vagyonkezelés, ám amellett

ingatlanügynöki tevékenységgel,

saját tulajdonú ingatlan adásvételével,

saját tulajdonú, bérelt ingatlan üzemeltetésével,

valamin ingatlankezeléssel is jogszerűen foglalkozhatnak.

A Konzum B32 egyedüli tulajdonosa a Konzum PE Magántőkealap, melynek befektetői köre a törvényi előírások értelmében értékpapírtitoknak minősül, ám 2018. májusában mégis felfedte magát a magántőkealapba fektető Mészáros Lőrinc és felesége, Mészárosné Kelemen Beatrix. A lépéssel szerették volna tovább erősíteni a tőzsdei érdekeltségeik transzparens működését, ugyanis a Konzum PE Magántőkealap jelentős tulajdoni hányaddal rendelkezett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-ben (ez ma már az Opus Global Nyrt.-be olvadt), az Opus Globalban és az Appeninn Holding Nyrt.-ben is.

Az új társaság számlavezető bankja - nem nagy meglepetésre - az MKB Bank lett, az ügyvezető és cégjegyzésre egyedüliként jogosult személy Gombai Gabriella, akire az elmúlt hetekben egyre több feladatot bíznak Mészárosék cégbirodalmában.

Gombai Gabriellát idén áprilisban az MKB tisztségviselői stábjából emelték át Mészárosék a Talentis Consulting élére. Az Opten adatai szerint 2019. április 29.-étől lett a társaság vezérigazgatója, azóta pedig még több cégben jutott irányítói szerephez. A cégnyilvántartások szerint

június 12-én lett a KZBF Invest Kft. és a KZH Invest Kft . ügyvezetője,

és a . ügyvezetője, június 19-től a frissen alapított Status Energy Kft. ügyvezetői posztját is megkapta,

ügyvezetői posztját is megkapta, egy hónappal később, július 12-től a Zion Europe, az MTM Fund Invest , a Konzum Management , a BLT I ngatlan, valamint az RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft . lett.

ngatlan, valamint az . lett. Július 24-től az Opus Global Nyrt. igazgatóságának tagja,

igazgatóságának tagja, Augusztus 9-től pedig a Konzum II Invest Kft. ügyvezetője.

Mészáros Lőrincnek nem ez az első vagyonkezelője

A Konzum B32 nem az első olyan társaság Mészáros Lőrincék közvetlen tulajdonában, mely fő tevékenységként vagyonkezeléssel foglalkozik. 2017. májusában jött létre az MTM Fund Invest Kft., tulajdonosa a Metis 2 Magántőkealap, melynek kizárólagos befektetője egy 2018. augusztusi hír alapján szintén Mészáros Lőrinc és felesége. A tavalyi beszámoló szerint a cég megalapítása óta 14,4 milliárd forint értékben rendelkezik befektetési jegyekkel, az évet egy szerény 1,2 milliós veszteséggel zárta.

Pár hónappal később 2017. júniusában felcsúti székhellyel alapították meg az RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft.-t, melyet szintén a Metis 2 Magántőkealap birtokol. A cég tavaly a pénzügyi ráfordítások nyomán 83 millió forintos veszteséggel zárta az évet. Vagyonát ugyanakkor jelentős mértékben sikerült növelnie, hiszen a kiegészítő melléklet szerint 6,7 milliárd forint értékben vásárolt be MKB-részvényekből, melyhez feltehetően hitelre is szükség volt. A kötelezettségek között új tételként jelent meg ugyanis egy közel 5 milliárd forintos hitel, melyet a Takarékbanktól vett fel a társaság.

A lényegében saját alapítások mellett a Simicska Lajos volt célgbirodalmának vagyonkezeléssel foglalkozó cégeit is a saját nevére vette Mészáros Lőrinc. Így hozzá került

a Pro-Aurum Vagyonkezelő Zrt.,

a Mundus Invest Kft.,

a Megapolis Media Kft.,

illetve a Pro-Ráta Holding Zrt.

Ezek működése azonban lényegesen eltér a Metis 2 Magánalap által létrehozott vagyonkezelőktől. A volt Simicska-érdekeltések ugyanis nem befektetett pénzügyi eszközöket kezelnek elsősorban, hanem több céget fognak össze, lényegében részvények és befektetési jegyek helyett magánkézben lévő társaságok vagyonkezelését végzik. A példa kedvéért a Pro-Ráta Holding Zrt. tulajdonosa a

a B-Reklám Kft.-nek,

a NEO-MET Kft.-nek,

valamint a Nemzet Kft.-nek.

A Pro-Rátának a többszöri tulajdonosváltás ellenére is (előbb Simicskától Nyerges Zsolthoz, majd Vörös Józsefen keresztül Mészáros Lőrinchez került a cég) papíron egész jó éve volt. Ugyan értékesítésből nem származott bevétele, ám az egyéb bevételeknek köszönhetően 4,5 milliárd forintos nyereséget sikerült kimutatni az előző évi 111 milliós plusz után. Mindez annak köszönhető hogy egyéb bevételként több mint 7 milliárd forintot tudtak elszámolni, ami a kiegészítő melléklet szerint szinte az utolsó forintig elengedett követelés volt. Mint az a mérlegből kiderül, részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben fennálló követelésről volt szó.

Ingatlanokkal bizniszelhet Mészárosék új cége?

Mint az a felcsúti milliárdos jelenleg is tulajdonában lévő vagyonkezelők működéséből látszik, egy-egy ilyen tevékenységet folytató társaság más és más jellegű vagyont kezelhet. Abból kiindulva, hogy a Konzum B32 Kft. a vagyonkezelés mellett ingatlanokat érintő (adásvételi, üzemeltetési stb.) tevékenységeket is felvett, jó eséllyel ingatlanokkal foglalkozó cégekben szerezhet tulajdonrészt, vagy ingatlanok megszerzése révén, azok bérbeadásából, értékesítéséből, kezeléséből juthat bevételhez az új társaság.

Ugyanakkor azt sem lehet teljességgel kizárni, hogy a Konzum B32 nem új, a birodalmon kívül eső cégekben szerez tulajdonrészt, netán vásárol fel ingatlanokat, hanem a felcsúti milliárdos céghálójában jelenleg is meglévő társaságok tulajdonosává fog válni. Ez ugyanis beleillene a Mészáros-birodalomban nemrég megindult átszervezési, strukturálási folyamatba.