Uniós agrárpénzek százmilliói mentek Mészáros Lőrinchez idén

Uniós támogatások százmillió forintjai áramoltak idén tavasszal Felcsútra és leggazdagabb lakójának érdekeltségéhez - vettük észre a támogatott uniós projektek listájában.

600 ezer forint híján félmilliárd forintról van szó összesen, vagyis 499,4 millióról, amit a Búzakalász 66 Kft.-nek és Mészáros Beatrixnak idén áprilisban-májusban ítéltek oda.

Mindegyik esetben agrár-környezetgazdálkodási kifizetés címén nyerték el a támogatást a vidékfejlesztési alapból. Ennek fő célja egyébként a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése. Ugyanakkor a kiemelten kívánjánk ezen címen belül támogatni a biodiverzitás megőrzését a természetes életkörülmények között a természet, a víz és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával.

Ilyen jogcímen

idén május 19-én a Búzakalász 66 Kft. 419 millió forintot,

április 17-én Mészáros Beatrix pedig 36 milliót nyert el.

Emellett két nappal később, április 19-én a Búzakalász 66 Kft. erdősítés támogatásaként 34,4 milliót, Mészáros Beatrix pedig 10 millió forintot nyert.

Ráfér az anyagi segítség Mészáros Lőrinc agrárcégére

Az elmúlt évek gazdasági teljesítményét megnézve vitán felül áll, hogy igencsak jól jön a Búzakalásznak az uniós dotáció. Miközben

a 2017-2018-as években 188 és 2 milliárdot is meghaladó nyereséget tudott kitermelni a cég,

2019-ben 412 milliós volt a veszteség,

2020-ban pedig csak egy szerény 15 milliós plusz jött össze a végén.

Arra egyébként a cégvezetők és -tulajdonosok is készülhettek, hogy a következő évek nehezek lesznek. Ezt még a 2019-es beszámolóhoz csatolt dokumentumban is jelezték: az üzleti terv szerint ugyanis még 2020-ban is veszteséges működéssel számoltak. Igaz, ezt végül sikerült túlszárnyalni és némileg jobb eredménnyel zárni a tavalyi évet, bár nem volt ez annyira egyértelmű és könnyű.

Nagyot zuhant ugyanis a cég árbevétele, korábbi 1,63 milliárd után 1,28 milliárd folyt be a kasszába. A csökkenéshez a növénytermesztés és az állattenyésztésből származó bevétel elmaradása egyaránt hozzájárult, miközben a szolgáltatásokból, kereskedelmi tevékenységből a korábbi tirplája, kicsivel több mint egymilliárd folyt be a kasszába.

Az értékesítésből származó össz árbevétel csökkenését azonban ellensúlyozni tudták az egyéb bevételek. Ezen a soron ugyanis 297 millió után közel 1,5 milliárdot könyveltek el. A kiegészítő melléklet szerint a növekedés tárgyi eszköz értékesítésének köszönhető: ezen a címen korábban 61 millió szerepelt, tavaly viszont ennek köszönhetően 1,18 milliárdhoz jutott a cég. Csökkent ugyanakkor (222 millióról 210-re) a kapott támogatások összege.

A bevételekkel szemben a korábbiakkal nagyjából megegyező nagyságú kiadások keletkeztek tavaly. Anyagjellegűként 1,4 milliárd után 1,3-at számoltak el, személyi jellegűként pedig 338 millió után 314-et. Utóbbinál érdemes megjegyezni, hogy a költségek csökkenése nem áll párhuzamban az átlagos dolgozói létszám alakulásával, hiszen 73 fő után tavaly 55 volt ez a szám.

Ennek azonban van egy bérnövelő hatása is. A bérköltség alapján számolt átlagos bruttó bér 2019-ben 294 ezer forint volt, 2020-ban pedig már 387 ezer forint havonta.

A bevételek és ráfordítások eredményeként üzemi szinten már csökkent a veszteség nagysága, 375 millióról -40,4 millióra. A pénzügyi műveleteken elért nyereség azonban sokat segített, hiszen az adófizetési kötelezettség elszámolása után is maradt még 15 millió forint tiszta profit a kasszában.

Jól látható tehát, hogy az idén tavasszal elnyert jelentős összegű uniós támogatás sokat fog jelenteni a cég gazdálkodásában, egyensúlyba hozhatja azt.