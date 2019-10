Vásárolgat, alapítgat a 4iG, de igazán a T-Systems bekebelezésével léphet szintet

Közbeszerzési győzelem, cégalapítás, illetve -felvásárlás. Aki veszi a fáradtságot és ellátogat a Budapesti Értéktőzsde honlapjára és a kibocsátók között rákattint a 4iG Nyrt.-re, hamar konstatálhatja, hogy az idén a hazai informatikai piac üdvöskéje vagy arról tett közzé tájékoztatást, hogy közbeszerzési tenderen elnyert egy vaskos megbízást, vagy arról, hogy céget alapított, esetleg vásárolt.

Más kérdés, hogy a bejelentések az utóbbi hetekben elmaradoztak. Ennek két oka van – magyarázta Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója és fő, több mint 40 százalékos pakettet birtokló tulajdonosa az Infotér szerdai konferenciáján. Egyrészt az, hogy a tőkepiacról szóló törvény szerint csak a jelentősebb, nagyobb megrendeléseket kell kötelezően bejelenteni, vagyis, ha két hónapig nem jelentenek be semmit, az még nem azt jelenti, hogy addig nem történt semmi a cég életében. Másrészt ezeknek a nagyobb megbízásoknak is van egyfajta ciklikussága, nem mindig írnak ki olyan jelentősebb tendert, amelyen el kívánnak indulni.

Egyre hosszabbakat lépnek Egyre hosszabbakat lépnek

Legutóbb már több mint egy hónapja, szeptember 10-én számolt be a Mészáros Lőrinctől tudatosan egyre jobban függetledni szándékozó társaság, hogy új leányvállalattal és üzletággal bővült. A nyilvánosan elérhető céginformációs adatok szerint a szóban forgó Veritas Consulting Kft. meglehetősen fiatal cég, alig valamivel több, mint egy éve, 2018. június 30-án alakult, de a cégbíróság csak október 1-jén jegyezte be. Első, tört üzleti évének a végén mindössze 8,67 millió forintra rúgott egy cég értékét jól kifejező saját tőkéje. Ennél lényegesebb azonban, hogy a Veritas Consulting az Enterprise Group SAP tanácsadó cége, amely az SAP licenceinek értékesítési jogát is biztosítja a 4iG számára – márpedig egy informatikai cég számára ez az igazi, jelentős bevétellel és eredménnyel kecsegtető érték.

Honlapja szerint a 4iG termék- és szolgáltatás portfoliója jelenleg négy fő elemből áll: a konkrét iparágspecifikus digitalizációs megoldások,

a havidíjas menedzselt szolgáltatáscsomagok,

az egyedi fejlesztési igényekhez adott megoldások és szakértelem,

IT-infrastruktúra alapok: adatközponti, multicloud és kliens rendszerek szállítása és szakértelmünk a tervezéstől a szervizelésig.

Ezért sem lehet a közelmúlt irányadó ahhoz, hogy bekalibráljuk a 4iG-t. Sokkal fontosabb a kilátásokat alaposabban szemügyre venni, hiszen a cég óriási építkezés alatt áll, amelynek csúcspontja a T-Systems már bejelentett megszerzése lehet, amiről konkrétumokat november közepére ígért Jászai. Hozzátéve: a kiszemelt ara átvilágítása lezárult, jelenleg az akvizíció véglegesítése zajlik.

Időarányosan kiugró idei teljesítmény

Ennek figyelembevételével kell kezelni, hogy a 4iG a 2018-as évet még csak közel 14,5 milliárd forintos nettó árbevétellel, 842 milliós adó- és kamatfizetés, valamint értékcsökkenési leírás előtti (ebitda) nyereséggel hagyta maga mögött, saját tőkéje pedig 2,7 milliárdot tett ki. Az idén viszont már feleannyi idő elég volt a 14,5 milliárdos árbevétel megtermeléséhez, ami több mint a duplája az előző év azonos időszakáénak – derül ki a 4iG csütörtökön közzétett el első félévi gyorsjelentéséből. S az 1 milliárd forintot meghaladó ebitda-ja is több lett a tavalyi egész évesnél, miközben a negyvenszerese a 2018 első félévinek, saját tőkéje pedig már 3,2 milliárdra gyarapodott.

Legfontosabb megbízásai a logisztika, az oktatás, a gyógyszeripar és egészségügy, a járműipar és légi személyszállítás, a bankszektor és pénzügyi tanácsadás területéről származnak, de a 4iG jelentős eredményeket könyvelhetett el a licensz- és eszközbeszerzések, illetve infrastruktúra üzemeltetés és IT biztonság területén is.

Többségben az állami megrendelések

A régiós országok informatikai piacának sajátossága, hogy az informatikai és ICT-vállalatok bevételeinek döntő többsége a közszféra megrendeléseiből származik – hívja fel a figyelmet a cég gyorsjelentése apropóján kiadott sajtóközlemény. Eszerint a 4iG első féléves bevételei 2019-ben a piaci trendeknek megfelelően alakultak: a társaság nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerinti konszolidált árbevételének 61 százalékát az állami megrendelések, 39 százalékát pedig a multinacionális nagyvállalatok, valamint a kis- és középvállalati szektor megbízásai biztosították.

A nagy hal (T-Systems) kifogásához vezető úton jutott el a cég kisebb mérföldkövekhez. Ilyen volt az, amikor addigi három leányvállalatát – a Humansoft Kft.-t, az Axis Rendszerház Kft.-t és a Mensor3D Kft.-t – január 31-ével magába olvasztotta. Az indoklás szerint „a cégcsoport működési hatékonyságának, ezáltal versenyképességének növelése, illetve a döntési folyamatok lerövidítése érdekében”.

Aztán április elején megalapította a Humansoft Szerviz Kft.-t, arra a célra, hogy hivatalos szervizhálózati feladatokat lásson el világmárkák számára. Július elején pedig egy újabb céget gründolt, Doto Systems Zrt. néven, amelynek 60 százaléka a 4iG, 40 százaléka Galambos László Péter vezérigazgató kezében van, s fő tevékenységeként számítógépes programozással foglalkozik.

További öt társaságban rendelkezik a 4iG 10-20 százalék közötti részesedésekkel, amelyek összértéke azonban 2018-as éves beszámolója szerint nem éri el a 120 millió forintot.

A cégcsoport árbevételét és az eredményét jelentősen megdobhatják a közbeszerzéseken az idén eddig már közel 35 milliárd forint értékben elnyert állami megbízások, amelyek informatikai-fejlesztési, rendszerbeszállítási és üzemeltetési igényeket támasztanak. Ezek: E-jegyértékesítési rendszer (MÁV, Volán-társaságok): 11,2 milliárd forint,

Iskolafejlesztési projekt: 4,4 milliárd forint

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.: 4 milliárd forint,

Sys IT Services Szolgáltató Kft.: 3,8 milliárd

MVM-csoport: 2,7 milliárd forint,

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: 1,9 milliárd forint,

MÁV: 1,8 milliárd forint,

NISZ: 1,3 milliárd forint,

Budapest Bank: 1,2 milliárd forint,

Kórházfejlesztési feladat: 0,7 milliárd forint,

Eximbank: 0,7 milliárd forint,

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.: 0,65 milliárd forint.

Ám a 4iG-csoport számára az igazi truváj a nála jóval méretesebb, körülbelül évi 100 milliárd forint feletti árbevételű, 32 milliárdos saját tőkéjű T-Systems megszerzése. Amelynél jelenleg 1600-an dolgoznak, míg a 4iG-nél úgy 350-en – hogy a mértékekben meglévő különbséget egy másik fontos tényezővel szemléltessük. Jászai szerint a T-Systems és további tranzakciók lezárása után – két-hároméves távlatban – a 4iG-csoport akár 200-250 milliárd forint körüli árbevételt érhet el, a jelenlegi eredményességi szint megtartásával.

Jelenleg a T-Systems-tranzakciót finanszírozó források összegereblyézése történik. A vételár meglehetősen tág, 30-70 milliárd forintos sávban lehet. Az Erste Befektetési Zrt. például július 10-ei elemzésében a T-Systems 32 milliárd forintos saját tőkéje és 1,5-2 milliárd forint közötti nettó eredménye alapján úgy kalkulált, hogy a Magyar Telekom leányvállalata akár 60-70 milliárd forintért is az új kezekbe kerülhet (ez a teljes leányvállalatra értendő, az üzletág leválasztása előtt).

Megy a matek

Mindenesetre a vételár nagyobbik részét a 4iG 30 milliárd forint értékű kötvények kibocsátásával teremtheti elő, amelyekből 20 milliárdot jegyezhet le a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a július 1-jén elindult növekedési kötvényprogramja keretében. E kibocsátásra a 4iG közgyűlése már múlt csütörtökön az áldását adta, jelenleg arra kell várni, hogy az MNB által megbízott német Scope Ratings GmbH minősítse a céget és a kötvényeket (a jegybank tájékoztatása szerint általában 2 hónapot vesz igénybe a minősítés). A többi forrás a 4iG tőkeemelése révén befolyt összegekből, esetleg bankhitelekből és részvénycserékből jöhet össze.

Úgy tűnik egyébként, a közbeszerzéseken elnyert megbízások és a T-Systems hatását a tőzsdei befektetők már beárazták. Legalábbis erre lehet következtetni, abból, hogy miközben a 4iG saját tőkéje június végén még mindig csak 3,2 milliárd forint volt, a jelenlegi részvényárfolyama alapján számított piaci kapitalizációja most éppen 78 milliárd forint közelében jár. Volt már 92 milliárd is, például a már említett legutóbbi cégrészesedés-vásárlás bejelentését követően. A csökkenés mögött inkább a már említett viszonylag eseménytelen, bejelentés nélküli időszak áll, miután a 4iG fundamentumai továbbra is stabliak, kilátásai pedig jók. S tőzsdei részvényei az önkormányzati választások utáni viszonylag nagyobb, 5 százalékos esés felét is már ledolgozták.