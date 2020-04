"Vedd a hazait! Védd a hazait!" mozgalmat indít a Magyar Termék

A koronavírus-járvány nemcsak az egészségünket veszélyezteti, hanem sokunk munkáját, munkahelyét is. A Magyar Termék Nonprofit Kft. ezért kampányt indított „Vedd a hazait! Védd a hazait!” címmel annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos most egymás segítése, a hazai termékek vásárlása – indokolta a kezdeményezést Benedek Eszter, a Magyar Termék védjegyrendszert működtető nonprofit társaság ügyvezetője.



A Magyar Termék védjegyeket több mint 160 cég csaknem 4000 áruja és szolgáltatása használja, de most nemcsak az ő csatlakozásukra számítanak. - Jó lenne, ha ez a felhívás minél több emberhez, céghez, szervezethez eljutna, ezért mindenkit arra kérünk, hogyha egyetért a céljainkkal, akkor népszerűsítse a Vedd a hazait! Védd a hazait! mozgalmat – mondta Benedek Eszter, aki szerint ebben a nehéz helyzetben is bárkinek lehetősége van segíteni a másikon, hiszen minden egyes vásárlási döntéssel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy közösségünk tagjai megőrizhessék a munkahelyüket.

A csatlakozás egyik módja, ha a támogató magánszemélyek, szervezetek és cégek a Facebook-oldaluk profilképén beállítják a #veddahazait képkeretet, vagy megosztják a kezdeményezésről szóló posztot. Ehhez az amagyartermek.hu oldalon itt kapnak segítséget. A kezdeményezést népszerűsítő posztot pedig itt lehet elérni. A kampányt támogató videó itt található.



Benedek Eszter szerint az első visszajelzések nagyon kedvezőek, már eddig is sok cég, a teljesség igénye nélkül például a Detki Keksz Kft., a Gyulahús Kft., az Univer Product Zrt., a Törley Pezsgőpincészet Kft., a CBA és a Príma üzletek csatlakoztak az akcióhoz. Emellett egyre több magánszemély kapcsolódik be a mozgalomba, beállítva a profilképén a #veddahazait keretet.



A Magyar Termék jótékony célra is kiterjeszti mozgalmát! – emelte ki Benedek Eszter. Védjegyhasználóival együttműködve Hazai Pakk néven csomagokat állít össze. Ezeket a több mint ötezer embert képviselő Magyar Szervátültetettek Szövetségén keresztül juttatja el a rászorulókhoz. Átérezzük ugyanis a transzplantáltak különösen nehéz helyzetét, hiszen mesterségesen legyengített immunrendszerrel kell átvészelniük a járványt. Az önkéntes karantén szabályainak szigorú betartása családtagjaikra is kötelezettséget ró, emiatt sok esetben nemcsak ők, hanem hozzátartozóik is elveszítették a munkájukat. A Magyar Termék Nonprofit Kft. 100 darab „Hazai Pakk” csomaggal őket kívánja segíteni.



Bízom benne, hogy a “Vedd a hazait! Védd a hazait!” kezdeményezés széles körű és tartós összefogásra ad alkalmat, ezzel is segítve a járvány okozta gazdasági és társadalmi nehézségek leküzdését – mondta Benedek Eszter.