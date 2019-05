Veszteséges lett Mészáros sportmárkája, a 2rule

Nem indult túlságosan fényesen Mészáros Lőrinc sportmárkája, a konyhára legalábbis semmit nem hozott, sőt. A felcsúti milliárdosnak pénzt is kell valamilyen formában a cégbe tolnia, ha folytatni akarja.

Elapadt saját tőke és tetemes veszteség - ezzel lehetne jellemezni a 2rule sportmárkát forgalmazó és készítő Magyar Sportmárka Zrt. tavalyi gazdálkodását. Pedig nagyratörő terveik vannak, több fronton is szeretnék meghódítani a piacot, ám ehhez és a gazdálkodás eredményének beindulásához még idő kell - erre utal legalábbis a Zrt. most közzétett beszámolója. Önmagában az egyébként, hogy egy frissen alakult cég első évében veszteséges, természetes jelenség, néhány évnyi működés szükséges ahhoz, hogy a tevékenység nyereséget tudjon termelni - igaz ez a kereskedelmi szektorra is. A helyzet pikantériáját az adja, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségéről van szó, az ő esetében pedig nem igazán szoktunk meg ilyen eredményeket.

Ami a bevételeket illeti, egész szép számokat lehet találni a dokumentumokban: árbevételként 168,8 millió forintot könyveltek el, mely sportruházat értékesítéséből származott. Ez azonban még arra sem volt elég, hogy az anyagjellegű kiadásokat fedezze, azok ugyanis 199 millió forintot tettek ki. Ezen belül a két legnagyobb tétel az igénybe vett szolgáltatások (87 millió) költsége és az elábé, vagyis az eladott áruk beszerzési értéke (92 millió) volt. A dolgozókkal kapcsolatos kifizetések 33,8 millió forintot emésztettek fel, a 9 alkalmazott átlagos bére így 243 101 forintra jön ki.

Hamar legendássá vált a piros-fehér-zöld logó Hamar legendássá vált a piros-fehér-zöld logó

Üzemi szinten így a 168,8 milliós bevétellel szemben 243 milliós teljes kiadás keletkezett, aminek eredménye az, hogy némi adó és a pénzügyi eredmény figyelembe vételével 129 millió forintos veszteséget termelt a 2rule az első évében. Önmagában az év végi záró mínusz sem örvendetes, de a végső tulajdonos, Mészáros Lőrinc annak sokkal kevésbé örülhet, hogy a folytatás érdekében pénzt kell betolnia a cégbe. (A Magyar Sportmárka Zrt. közvetlen tulajdonosa a Mészáros Lőrinc által birtokolt Talentis Group Zrt.)

A közel 130 milliós veszteség ugyanis teljesen leapasztotta a társaság saját tőkéjét, annak mértéke -126 millió forint. Erre külön ki is térnek a kiegészítő mellékletben:

"A társaság saját tőkéje tárgyév során a törzstőke alá csökkent, melyről a tulajdonosoknak tudomásuk van. 2019 első felében szükséges intézkedések megtétele ennek rendezésére folyamatban van". Ezzel kapcsolatban megkerestük a céget is, amint válaszolnak frissítjük a cikkünket.

Az elfogyott saját tőke mellett még egyébként tetemes tartozást is felhalmozott a Magyar Sportmárka Zrt.: valamivel több mint 1 milliárd forint kötelezettséget tart nyilván a társaság, melyből 829 millió hosszú lejáratú kötelezettség. Ebből 727,6 millió forint tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben, ami 725 millió tőkét és 2,6 millió forint kamatot tartalmaz.

(A cikk 2019.05.31. koradélután készült, a 24.hu írása miatt azonban mi is közzétettük a saját verziónkat.)