Villanyszerelő cégbe vásárolta be magát Pintér Sándor volt államtitkára

Immár kilenc éve működik az a cég, melyet Pintér Sándor belügyminiszter volt államtitkára, Tasnádi László legutóbb célkeresztbe vett.

2022. július 7-én ugyanis tulajdonrészt szerzett az S-Group Technology Kft.-ben - vettük észre a cégkivonatban.

Tasnádi László azonban nem közvetlen tulajdont szerzett a cégben, hanem a BLK Corporation Kft.-n keresztül történt a tulajdonszerzés, melyben Tasnádinak minősített többségi befolyása van.

Új területen vetette meg a lábát. Fotó: Pixabay Új területen vetette meg a lábát. Fotó: Pixabay

Az már a cégbíróságra benyújtott papírokból derült ki, hogy a BLK Corporation az S-Group 10 százalékos tulajdonrészét szerezte meg adásvétel útján. Az eladó az S-Group Zrt. volt. Tasnádinak az új cégben három tulajdonostársa van:

56 százalékban Takács Zsolt,

27 százalékban Dallos Ferenc,

7 százalékban pedig Takács Gergely

birtokolja a céget.

A 3 millió forintos törzstőkével rendelkező S-Group cégkivonatában számos tevékenységi kör szerepel a műanyag termékek gyártásától kezdve a különféle (például élelmiszeripari, kohászati, papíripari) gépek gyártásán, gép, hajó, repülőgép ügynöki kereskedelmén át egészen a festésig, az üvegezésig és az irodabútor-nagykereskedelemig. A társaság főtevékenysége pedig villanyszerelés.

A 2021-ben átlagosan 15 főt foglalkoztató cég a legutóbbi beszámolója szerint tavaly 211,1 millió forintos árbevételt realizált, mely teljes egészében belföldi értékesítésnek köszönhető. Ez az előző évi, 2020-as bevételének - sőt a korábbi évekének is - a többszöröse. 2020-ban ugyanis 82 millió forint folyt be a cég kasszájába, előtte pedig 30-60 millió forintos nagyságrendű bevételt könyvelhettek el. Ennek eredményeként a cég profitja is nagyot nőtt tavaly, közel 12 milliót mutattak ki, miközben a korábbi években a 200 ezer forintot sem haladta meg a nyereség.