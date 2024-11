A Wizz Air elárulta miért késnek járatai

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Mindezek ellenére azt viszont büszkén jelentik ki, hogy járataiknak mindössze 0,38 százalékát törölték eddig ebben az évben (a tavalyi törlésekhez képest ez a mutató még pozitívabb, hiszen 24 százalékkal kevesebb járatot töröltek idén, mint 2023 adott időszakában), a 3 órán túli késéseik száma is elenyésző: 1,8 százalék a mért adatok szerint.

Mutatós számokat árult el a légitársaság a bemutatott diasoron: jelenleg 224 Airbus aircraft-tal közlekednek, ám gépparkjuk száma hamarosan a duplájára, mintegy 500-ra nő. 8 100 embert foglalkoztatnak, azonban olyan mértékben terjeszkednek, hogy napi öt embert vesznek fel – és ez a hét minden napjára értendő, mondta Radó András, aki eddig a légi cég teljes kommunikációjáért felelt, ám nyár közepétől megtoldották feladatkörét egy újabb felelős pozícióval: immár a kormányzati kapcsolatokat is ő irányítja, így a sajtóval való közvetlen kommunikációt Harangozó Olívia vette át — ahogy arról laptársunk a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Turizmus online beszámolt.

A hazai vezető fapados légitársaság kedden sajtóbeszélgetésen mutatta be eredményeit.

