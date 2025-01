Durva méreteket öltött a madárinfluenza Hajdú-Biharban

Korán jött, és a szokásosnál is agresszívebb volt az őszi madárinfluenza-járvány, ami az ünnep előtti baromfikínálatot is megtizedelte.

Korán jött, és a szokásosnál is agresszívebb volt az őszi madárinfluenza-járvány, ami az ünnep előtti baromfikínálatot is megtizedelte.

Egyre több magyar településen pusztít a madárinfluenza, Kerkabarabáson még a kakasszépségversenyt is el kellett halasztani a járvány miatt. Mindehhez a Nébih szerint hozzájárulhat a zártan tartás elmulasztása, az illegális tartás és a baromfi, illetve baromfitermékek illegális árusítása is. (MTI)

„A madárinfluenza továbbra is jelen van a vadon élő madarakban, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljék a baromfik vadon élő madarakkal történő közvetlen vagy közvetett érintkezését” – írták a közleményükben.

A Nébih a komádi gazdaság körül kijelölt egy három kilométer sugarú védőkörzetet, és megállapították a tíz kilométer sugarú megfigyelési körzetet is. A hivatal felhívta az állattartók figyelmét, hogy ahol már feloldották a madárinfluenza miatt felállított körzeteket, ott sem lazulhat a járványvédelmi fegyelem.

Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon.

