Kemény büntetés várhat a felvásárlóra, ha nem fizeti ki a termelőt

Fennmarad az a korábbi szabály is, hogy a határidőn túli kifizetések esetében késedelmi kamatot is fizetni kell – tájékoztattak.

A közlemény szerint késedelmes fizetés esetén a termelők eddig csak a bírósághoz fordulhattak – de 2025. január 1-jétől a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) közvetlenül is büntetheti a késedelmes fizetőt. A bírság mértéke a határidőre meg nem fizetett ellenérték 10 százaléka, de legalább 1 millió forint, ha a vevő – legyen az felvásárló, feldolgozó vagy forgalmazó – túllépi a törvényben foglalt 30 napos fizetési határidőt.

Január 1-jétől a felvásárlóknak 30 napon belül ki kell fizetniük a termelőket. A 30 napos fizetési határidő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek ellenértékének kifizetésére már 2012 óta hatályos előírás, azonban – a termelők védelme érdekében – ennek megszegése jövő év elejétől már közigazgatási bírsággal is jár – közölte az Agrárminisztérium (AM) szombaton az MTI-vel.

Eddig nem szankcionálták a fizetési határidő elmulasztását, most azonban közigazgatási bírsággal nézhet szembe.

