Rekordidő alatt eltűnhet a tojás a boltokból, már fotóztak üres polcokat

Csak néhány nap kellett hozzá, hogy a tojásra is kiterjesztett árstop megtegye a hatását: előbb egyre-másra jelentették be az egyszerre megvásárolható tojások számára vonatkozó korlátozásokat a boltok, de ez sem volt elég. A Vakmajom Facebook-oldal már közölte is az első, a tojások hűlt helyét mutató fotóját, amely az egyik legnépszerűbb kiskereskedelmi lánc egyik boltjában készült.

Persze lehetséges, hogy csak átmeneti hiányról van szó, de aki mostanában próbálkozott a korábban árstopolt termékek vásárlásával, az tudhatja, hogy ezek beszerzéséhez már kivételes szerencsére van szükség. Aki tehát tojást lát a polcokon, az valószínűleg jól teszi, ha biztos, ami biztos berak egy dobozt a kosarába.