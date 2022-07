„Kenyér vagy gázszámla vagy gyógyszer, ebből választhatunk” – olvasói levelek

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Csütörtök és vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

Szalai György a kenyér áráról szóló cikkünkre reagálva írta:

„Tisztelt Hölgyem/Uram!

Olvasom és nagyra értékelem a munkájukat.

Ellenben nekem egész más kalkulációm van a kenyér árára. Igaz, hogy ez csak egyetlen árucikk, de a sima kifli is 49 forint, az is elég durva emelkedésnek látszik a 20 forint körüli árról. A legolcsóbb kenyér az összes diszkontban (Lidl, Aldi, Penny) az 1 kilós félbarna kenyér. A csóró ezt veszi! Amennyiben veszünk 2 db fél kilósat az jóval drágább lesz! Ez "véletlenül" fillérre naptári napra megegyezik ezekben e boltokban. Én október óta kigyűjtöttem az elektronikus Lidl számláim közül az árakat. Ebből egy szimpla 108 százalékos emelkedés látszik. A vak is látja: 249 kisebb, mint 519 forint/kg.

Tisztelettel!

Szalai György”

Már alig lehet követni a drágulását. Fotó: pixabay Már alig lehet követni a drágulását. Fotó: pixabay

Pannonhalmáról ezt írta Orsós Antalné:

„2012 óta kapok rokkantsági ellátást, ami havi 56 960 forint, ezen kívül 27 340 forint özvegyi nyugdíjat is kapok, s ezekből kell megélnem. Nem régen kérvényeztem emelést, összesen 3 200 forintot adtak. Sok betegségem van, egyedül élek, albérletet fizetek.

Az áram vagy a gázszámlákat sem tudom kifizetni, de ha igen akkor kevesebb jut a gyógyszerekre. Sajnos dolgozni nem tudok, nem tudom mit kellene már csinálni, közben a férjem után maradtak hitelek, azokat is törleszteni kell. Nagyon el vagyok keseredve, kérem ha tudnak, segítsenek nekem, adjanak tanácsot, köszönöm szépen szívességüket!”

Az alapvető gyógyszerek közül is többnek felszökött az ára. Fotó: Depositphotos Az alapvető gyógyszerek közül is többnek felszökött az ára. Fotó: Depositphotos

N.Péter nyugdíjas kénytelen tovább dolgozni és az egész válságért egyetlen embert okol. Ezt írta:

„Tisztelt szerkesztőség!

Hatvankilenc éves vagyok és még mindig dolgozom. Alkalmi munkákat vállalok, főleg szórólapozást, mert azt biciklivel is el tudom végezni itt a Pesthez közeli kisvárosban. Pihennék én már évek óta, de nem tudok, mert alig több mint 94 ezer forint a nyugdíjam. Feleségemet már 15 éve leszázalékolták, elég sok betegséggel küzd, ezt most nem részletezem, lényeg, hogy neki még ennél is jóval kevesebb a nyugdíja. Nincs pénzünk a fűtés korszerűsítésére, meg a ház hőszigetelésére, azt mondják, ha ezeket elvégeznénk, akkor kisebb lenne a rezsi.

Írtam már levelet többször az önkormányzatnak, de ott azt mondták, hogy nem segíthetnek, forduljak a miniszterhez vagy a legnagyobb főnökhöz, a felcsúti kormányfőhöz. Szerintem biztos elutasítana, egyébként sem akarok tőle semmit kérni, és ha válaszolna is, legfeljebb magyarázkodna udvariasan, az meg nem kell, nem veszem be. Emelje fel rendesen a nyugdíjamat, hogy kifizethessem a gyógyszereket, meg adjon valami támogatást a megélhetéshez. Ne azt hajtogassa, hogy az EU így, meg az EU úgy. Nagyon elegem van már ebből. Hogy lehet az, hogy mindenki hibás, csak ő nem, illetve a kormánya?

Csak ezt akartam mondani, köszönöm, hogy leközlik a levelemet!

N. Péter., nyugdíjas”