Külföldiek Magyarországról: "Hallottam, hogy a maguk vezetője egy igazi autokrata" – Videó

Körbejártunk Ljubljanában, és megkérdeztük, mi jut eszükbe a helyieknek és a turistáknak, ha Magyarországra gondolnak. Szóba került a kommunizmus, a paprika, a homofóbia is. Illetve a semmi: sokaknak semmilyen tudásuk nem volt, mások nagyon is jól értesültek a politikáról is.

