"Mi már inkább Ausztriában vásárolunk, jobb és néha olcsóbb is" - olvasói levél

1.

"Tisztelt szerkesztőség!

"A lányom mondta, hogy van ez az oldal és itt elmondhatom a véleményemet. Hát el is mondom, nem lesz hosszú. Én sem a 300 ezer forintos nyugdíjat kapók táborához tartozom, még nem is vagyok az, de éppenhogy több a fizetésem az átlagnál, ami valljuk be, nem sok mindenre elég. Viszont a feleségemmel kitaláltunk egy dolgot.

Hozzá kell tennem, hogy nem messze lakunk az osztrák határtól. Egy ismerősünk rendszeresen átjár dolgozni kocsival és megkértük, hogy nézzen szét a helyi diszkont áruházban, s ha valamit olcsóbbnak lát, például tej vagy ilyen alap élelmiszer, akkor vegye meg és mi kifizetjük, ha meghozza. Azért gondoltunk erre, mert úgy hallottuk, hogy ott más, vagyis jobb ugyanannak a terméknek a minősége. Persze ennek csak akkor van értelme, ha eurónk van.

Na most: A fiunk már három éve Németországban dolgozik és azt mondta, hogy nyit nekünk egy eurós számlát és abból szépen fizethetjük ezeket a fuvarokat, így nem veszítünk a bitangul romló forint miatt. Megtanított mobilon átutalni is, így a nekünk fuvarozó ismerősünk is gyorsan megkapja az eurót. Csak reménykedni tudunk, hogy egyrészt a fiunk még sokáig tud kinn dolgozni, másrészt ennek az ismerősnek (egyébként villanyszerelő) is lesz munkája. Ja, és hogy az osztrákoknál nem lesz olyan durva az infláció, mint nálunk. Egyelőre jól állunk mindegyikkel. Hát, csak ennyit akartam leírni.

Kovács István, még nem nyugdíjas"

2.

"Én is szerettem volna igénybe venni a gázártámogatást, azaz a családi házban 1 gázmérővel felszerelt, de több lakrésszel rendelkező ingatlantulajdonosoknak nyújtható támogatást.259/2022(VII.21.) Korm.rendelet 7.paragrafus stb. A rendelet eleve elhibázott, ugyanis az 1997 évi építési szabályokban foglaltak, azaz 253/1997.(XII.20.)építési követelményeknek kell megfelelni. A szerint lakóegységenként 16 négyzetméteres szobával kötelező rendelkezni.

Az ingatlanom használatbavételének engedélyezése 1979-ben történt meg. Nyilván más építés követelmények vonatkoztak abban az időben. Mintegy 1,5 négyzetméter hiányzik az én egyik szintemen a lakásból, a másik szintemhez egy szuterén helység is tartozik, ott meg nincs meg a 2,6 méteres belmagasság. Emiatt nem vehetem igénybe a többletmennyiséget. Véleményem szerint azokra vonatkozzon a 253/ 1997.XII.20 építési követelmény, akik a dátum után építkeztek. Mi, és nagyon sokan vagyunk így, akik régebben építkeztek, miért kerülünk hátrányba azokkal szemben, akik 1997 után építkeztek?

Nekünk nem is kell fűtenünk? A minimum négyzetméter előírásnak, azaz 30 négyzetméternél nagyobb alapterülettel rendelkezők, mi is 54 négyzetméter alapterülettel rendelkezünk, + a szuterén 16 négyzetméter megvan, csak a belmagasság nincs meg, mivel 1979-ben ezek nem voltak előírva. Legtöbben annak idején sem tudtunk nagyobb szobákat építeni, örültünk,hogy tisztességes, normál méretű otthont tudtunk biztosítani gyermekeinknek. Szíveskedjenek foglalkozni ezzel a témával, mert nagyon sokan vagyunk így!

Egy nyugdíjas"