Jól jönne a meglepetés a németektől

Egyértelműen látszik a legfrissebb számokból, például az exportadatokból, a bizalmi indexekből, hogy lassulóban van a világgazdaság. A makrogazdasági helyzet pedig alapvetően meghatározza a pénz- és tőkepiacok mozgását, ezért az elmúlt hetekben bizonytalanság jellemzi a piacokat. „Ráadásul az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború aktuális állásáról és a Brexitről szóló hírek szintén hozzátesznek a kiszámíthatatlansághoz” – mondta Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója az elmúlt hetek eseményeiről.

„Úgy látjuk, hogy a monetáris, azaz jegybanki, valamint a fiskális, vagyis költségvetési oldalon is lehetne lépni. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek az eddigi kamatcsökkentések után is maradt mozgástere a gazdaság élénkítéséhez. Az Európai Központi Bankra ez már kevésbé igaz, hiszen mélyponton van a kamatszint. Utóbbinál különböző kötvényvásárlásokkal lehetne ösztönzést adni” – fogalmazott a szakember.

Németország nagyot léphetne

A fiskális oldalon pedig Németország tudna igazán nagyot lépni, ha lazítana a költségvetési fegyelmen és növelné a kiadásokat, akár infrastrukturális beruházásokra fordított forrásokkal. A szakember hozzátette: „A németek azonban nem igazán szeretnek túlköltekezni, náluk hagyományosan már az is problémás, ha nincs pluszban a mérleg. Emiatt lenne meglepetés, ha a németek a költségvetési lazítás felé lépnének, de ez mindenképpen segítené a mostani bizonytalan környezet stabilizálását. Németország ráadásul közel van Magyarországhoz. Egyelőre a magyar makroadatok kedvezőek, de – a jövő évi lassabb növekedést látva – az említett német fiskális lazítás itthon is pozitív eredményt hozna.”

Tehát vannak lehetőségek a bizonytalanság kezelésére. Hajósi Péter szerint a következő hónapokban továbbra is volatilisek, rendkívül hírérzékenyek maradnak a piacok. Ez azt jelenti, hogy könnyen lehetnek 3-5 százalékos vagy akár nagyobb esések is a részvényindexeknél, amelyek után a piacok ismét megnyugodnak, ahogy tették ezt már többször is az idén.

A szakember kiemelte: „Jelentős lejtmenetre azonban nem számítunk. Aki a spórolt pénzének keres helyet, annak érdemes rendszeresen kisebb összegekkel belépnie a részvénypiacra. Bár a részvényeknél van rizikó, de a kockázatvállalás hosszú távon továbbra is kifizetődő”