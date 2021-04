2021 sok szempontból fordítottja lesz a tavalyinak - Hold Alapkezelő

A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. A győztes alapokat, portfóliómenedzsereket egy online díjátadó keretében adták át; a 2020-as év eredményeiről és a 2021-es kilátásokról az alapkezelők szakembereit kérdezték.

A Hold Alapkezelő két első helyezést szerzett meg az egyes kategóriákban, mindkettőt ugyanazzal az alappal:

Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Legjobb Abszolút hozamú Származtatott Alapja 2021: HOLD Columbus A sorozat

Privátbankár.hu Klasszis – Az elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja 2021: HOLD Columbus A sorozat

Az alap egyik portfóliómenedzsere Cser Tamás, aki Az Év Portfóliómenedzsere 2021 díjat is elnyerte a szakma és a közönség szavazatai alapján. Az Hold Alapkezelő emellett két második és két harmadik helyezést is megszerzett - a részletes eredmények a http://klasszis.hu oldalon olvashatóak.

A tavalyi évről és az idei kilátásokról a Columbus alap másik portfóliómenedzsere, Móricz Dániel befektetési igazgató, az igazgatóság elnöke beszélt.

Általában véve a Hold Alapkezelőnek szoktak kedvezni azok az időszakok, amikor valamilyen komolyabb turbulencia, válság van a piacokon – talán az átlagnál óvatosabbak vagyunk, az ilyen helyzetekben könnyebben, bátrabban tudunk vásárolni, kockázatot növelni, mondta Móricz Dániel. Így volt ez a tavalyi évben is: meghálálta magát az óvatosság, az év vége felé kedvezővé váló tőkepiaci környezetet sikerült jól kihasználni, gyarapítani a rájuk bízott vagyont. Ennek köszönhetően nőtt is a Hold Alapkezelő kezelt vagyona az év során.

Volt egy nagyon furcsa sajátossága a tavalyi évnek: a reálgazdaságban egy nagyon rossz időszak volt, a tőkepiacon ellenben tudtak pénzt keresni a befektetők – ha nem is minden eszközosztállyal, de az eszközosztályok többségével sok pénzt lehetett keresni. Ez nem független attól, hogy egy elképesztő, korábban elképzelhetetlen mértékű gazdaságpolitikai válaszreakciót láttunk; ez egy igazi game changer lehet. Azért nehéz megtippelni, mi vár ránk 2021-ben és a következő években, mert egy precedens nélküli helyzetet láthattunk – ez nem egy klasszikus gazdasági válság volt, klasszikus gazdaságpolitikai reakcióval.

Ami azért körvonalazódik: az elmúlt 30-40 évet alapvetően egy csökkenő infláció, csökkenő globális kamatszint jellemezte, ami jót tett az – alapvetően kötvény típusú – befektetéseknek. Ebben a tavalyi költségvetési válaszreakciók komoly változást hozhatnak; ezért a Hold Alapkezelő szakemberei azt gondolják, hogy a következő évtizedben jóval több reáleszközt kell tartaniuk a befektetőknek, mint az elmúlt időszakban. Reálaszköz alatt a részvényeket, nyersanyagokat, ingatlanokat érti Móricz Dániel – ezek közül a Hold a részvénypiac mellett teszi le a voksát.

Móricz Dániel jó esélyt lát arra, hogy 2021 sok szempontból épp ellentétes lesz a tavalyi évvel: 2020-ban nagyon rossz volt a reálgazdaság helyzete, és jól teljesített a tőkepiac – idén a második félévtől elképesztően jó reálgazdasági növekedést fogunk látni, de ezt már nem biztos, hogy a tőkepiac is úgy fogja honorálni, mint korábban. 2021 abban a tekintetben is fordítottja lehet a tavalyi évnek, hogy azok a részvények, amelyek árfolyama 2020-ban nagyon sokat emelkedett (a growth típusú, növekedési részvények) gyengébben teljesíthetnek idén, a value típusú, értékalapú részvények viszont még mindig kínálnak vonzó befektetési lehetőségeket.

Az interjút itt nézheti meg: