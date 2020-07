A jövő héten elmélyedhetünk a magyar ipar horrorsztorijában

Az MTI emlékeztet: az Innovációs és Technológiai Minisztérium értékelése szerint a magyar építőipar európai összevetésben is jól teljesített áprilisban. A járványhelyzet a szaktárca szerint a következő hónapokban is befolyásolhatja még az építkezéseket, de a korábbi várakozásokhoz képest sokkal kisebb lesz a csökkenés.

Kedden teszi közzé a KSH a részletes májusi ipari adatokat. A hivatal első becslése szerint májusban jelentős volt a koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása, az ipari termelés 30,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi magas bázistól. A munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a termelés 27,6 százalékkal csökkent. Az előző hónaphoz viszonyítva ugyanakkor 15,6 százalékkal nőtt a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás májusban. Elemzők szerint, bár az áprilisi mélyponthoz képest nagymértékben javult az ipar teljesítménye, és júniusban is javulás várható, a járvány miatti hátrány ledolgozása hosszabb folyamat lesz - írja összefoglalójában az MTI.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!