A Mészáros Csoport szerint Mészáros Lőrincnek nincs köze az Est Media-hoz

Mint azt megírtuk, az Est Media Vagyonkezelő Nyrt.-ben két új nagybefektető – Antal Kadosa Adorján és Barna Zsolt – szerzett fejenként 10-10 százalékos részesedést november második felében, két lépésben. Tőzsdei közleményben kijelentve, hogy összehangoltan járnak el, ezért a befolyásuk együtt kezelendő, ami tehát ezek szerint már 20 százalék. Jelenleg kizárólag ők rendelkeznek az Est Mediában 5 százalék feletti – azaz bejelentésköteles – tulajdoni hányaddal.

Az új tulajdonosok közül Antal Kadosát a sajtó eddig Mészáros Lőrinchez kötődő személyként kezelte. Az Index.hu cikke egyenesen Mészáros jolly jokerének nevezte, annak kapcsán, hogy „a jogász és közbeszerzési szakember nagyon fontos szereplő a Mészáros-birodalomban”, aki csupán azért nem vállal már hivatalosan céges tisztségeket, mert azok nem férnének össze a jogi és közbeszerzési feladataival. Forrásaink szerint azonban ennek az oka nem az ügyvédi összeférhetetlenségben keresendő, de hogy miben, arról megoszlanak a vélemények.

Barna Zsolt inkább Csányi Sándor bizalmasának számít, ami nem csoda, lévén, hogy 2018 szeptemberétől ő az OTP Bank általános vezérigazgató-helyettese. A főnökéhez fűződő szálat erősebbnek tartják a piacon, mint azt, hogy Barna állítólag Mészárossal is jó kapcsolatokat ápol.

Antal Kadosa és Barna 2017 februárjában együtt került be a TV2-t üzemeltető részvénytársaság igazgatóságába (it). Akkor a TV2 tulajdonosa még Andy Vajna cége volt, majd az az ő idén januári halálát követően Mészáros jó barátja, Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója érdekeltségébe került. Akkor már Antal Kadosa nem volt it-tag, mivel 2018 októberében távozott a testületből, Barna azonban ma is erősíti azt.

„Antal Kadosa Adorján 2018. májusa óta a Mészáros Csoporthoz tartozó egyetlen gazdasági társaságban sem tölt be vezető tisztségviselői pozíciót. Barna Zsolt ugyan valóban a TV2 Média Csoport Zrt. igazgatósági tagja, ugyanakkor a társaság nem a Mészáros Csoport része” – közölte lapunkkal a Mészáros Csoport. Hozzátéve: mindezek alapján kijelenthető, hogy „Mészáros Lőrincnek nincs köze az Est Media-hoz”.

Ennek következtében azt az értesülésünket sem erősítették meg, miszerint a 4iG-val való függetlenedése okán Jászai Gellértre megorrolt Mészáros saját IT-biznisz építésébe kezdett, s e célból indította el bizalmi emberén, Antal Kadosán keresztül az Est Media és az annak bőrébe legkésőbb december 20-áig bújó Delta Systems megszerzését. S a 24.hu forrásai szerint is megalapozatlan a tőzsdei cég összekötése Mészárossal.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti összefonódás-bejelentés alapján szerdán kiállított hatósági bizonyítványával igazolta, hogy a Deltagroup Holding Zrt. és az Est Media Nyrt. 2019. július 30-án bejelentett tranzakciója kapcsán vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn. Ez azt jelenti, hogy a GVH – amely a gazdaság szempontjából lényeges vállalatfelvásárlásokat versenyfelügyeleti ellenőrzés alá vonhatja – az eljárás eredményeként a Deltagroup Holding és az Est Media ügyletét tudomásul vette. Ezzel újabb feltétele teljesült annak a tranzakciónak, melynek keretében az Est Media megvásárolja a Delta Systems Kft.-t.