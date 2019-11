A TV2 vasárnapi fogócskával nyomná le az X-Faktort

December 1-én elindul a TV2 vadonatúj sport event műsora, a Catch! – úgyis utolérlek! A fogócska szabályain alapuló játékban négy fős csapatok versenyeznek, hogy gyorsaságukkal és ügyességükkel a legjobbak közé kerüljenek. A Catch! arénájában egy hét emeletes ház magasságával megegyező, függőleges pályával is meg kell küzdeniük a versenyzőknek, és még a legprofibb parkourosoknak is kihívást jelent Tehát a műsor messze nem egy szimpla fogócskázás lesz, sokkal inkább valamiféle alfaja a Ninja Warrior vagy az Exatlon szerű műsoroknak.

A Catch! – úgyis utolérlek! háziasszonya Ördög Nóra lesz, mellette pedig műsorvezető-riporterként Petur András (Sport TV) tevékenykedik majd. A TV2 közleménye szerint A Catch! kommentátori fülkéjéből Gundel Takács Gábor követi a pályán zajló eseményeket, és épp olyan vehemenciával és átéléssel közvetíti a fogócska futamait, mint egy olimpiai döntőt. A játékban több, sportos és ismert szereplő is lesz, így a felnőtt fogócskában többek között szerepel Bódi Sylvi, Bárdosi Ildi, Száraz Dénes, Linczényi Márkó és Esztergályos Patrik is.

Nagy kérdés lesz, hogy az X-Faktor sikerét látva mennyire akarja majd a műsort "kifacsarni" az RTL Klub, hiszen az elmúlt két hétben a szombati nap mellett vasárnap is műsoron volt a tehetségkutató. A szombati nézettségi számok az évadbeli csúcshoz képest gyengébbek lettek, ám az RTL a vasárnap estéket is megnyerte. A következő két hét műsorrendje szerint csak szombaton jelentkezik majd az X-Faktor, de láttunk már olyat, hogy egy-egy új, fontos műsor indulását megpróbálta a két nagy csatorna kölcsönösen megtorpedózni, így nem lenne meglepő, ha a Catch indulásakor is jelentkezne az X-Fakor. Más kérdés, hogy ez persze kétélű fegyver is lehet, hiszen, ha a TV2 műsora győz, akkor akár vissza is támadhatnak.