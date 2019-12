Adóvisszatérítést szeretnél a nyugdíjadra? Jól nézd meg, mire kéred

Az év vége rendszerint az adó-visszatérítéses befektetések ideje. Ilyenkor még feltölthetjük különböző számláinkat, pénztárainkat vagy biztosításainkat, hogy tavasszal szja-t igényelhessünk vissza. Ilyenek például a nyugdíjpénztárak, az egészségpénztárak, a nyugdíjbiztosítások vagy a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ).

De mennyit is érnek ezek a visszatérítések a befektett összeghez képest? Érdemes egyáltalán ezzel foglalkozni? Egy kis számítást végeztünk, amelyben feltételeztük, hogy a polgár NYESZ-számlát nyit, és ezen elhelyez december közepén félmillió forintot. Ezzel tudja a maximális százezer forintos adókedvezményét kihasználni, amit április végéig vissza is kap.

Kérdés: mennyi pénze lesz tíz év múlva? Ez természetesen attól függ, hogy mennyit hoz az a befektetés, amelyet a NYESZ-számlán elhelyez. Évi 3-4 százalékos infláció mellett dőreség lenne a tőkét parlagon hagyni.

Lehet ezen veszíteni is

Kiszámoltunk öt variációt: az elsőben évi két százalékot veszít értékéből a befektetés, a másodikban évi kettőt nyerünk. A többiben évi öt, nyolc és tíz százalékos pozitív eredményt érünk el. (A költségeket kétezer forintos számlanyitási díjjal és évi kétezres számlavezetési díjjal becsültük, ami reális érték most a piacon.)

Amint az ábrán látható, az évi két százalékos veszteség tíz év alatt akkora (22 százalék feletti), hogy még az adókedvezmény sem semlegesíti. (Az adó-visszatérítés ugyanis az eredeti befektetés húsz százaléka, maximum százezer forint lehet.) Ilyen veszteséges befektetés esetén a végén csak 470 ezer forintunk lesz az eredeti félmillióból.

Sok évre oszlik el az a húsz százalék

A plusz két százalékos alaphozamot az adó-visszatérítés a költségek levonása előtt 3,9, költségekkel csökkentve csak 3,5 százalékra javítja fel az adó. Tehát durván évi két százalékpontot javít a hozamon a húsz százalékos visszatérítés tíz év alatt.

Öt százalékos hozamú vagy kamatú befektetésnél – amilyen jelenleg most a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), a szuperkötvény – nettó 6,6 százalékos hozamunk marad a visszakapott jövedelemadó újra befektetésével. (Tételezzük fel, hogy öt év múlva is 4,95 százalékos hozammal tudunk majd újra MÁP Pluszt venni, mint most.)

A hozam ára a hosszú lekötés

Az amúgy is magas hozamú és kockázatmentes kötvénybefektetés tehát NYESZ számlán még többet ér. De ennek persze ára van: az, hogy nyugdíjazásig nem férünk hozzá a pénzünkhöz. Legalábbis adózási hátrányok, büntetőkamatok fizetése nélkül. (Bár van kiskapu is: bizonyos körülmények között a NYESZ-számla tbsz-számlává alakítható át. Ez is sok éves lekötést jelent.)

A Magyar Államkincstárban egyébként NYESZ-számlát nem vezetnek, de egyes kereskedelmi bankok igen. A NYESZ-számláról a pénzt felvenni alapesetben csak nyugdíjazáskor lehet. Így a tíz év, bár hosszú idő a magyar befektetők többsége számára, eléggé reális példa. Sokan egyébként folyamatosan, több éven keresztül töltögetik a NYESZ-számlájukat, nem csak egyszer fizetnek be rá, mint példánkban.

A hüvelykujj-szabály

Tehát nem árt, ha számolunk, mert nem csak az a kérdés, akarunk-e adó-visszatérítést, hanem az is, hogy mire. Aki biztonságos befektetésekre vágyik, annak állampapírra érdemes, aminek (lejáratkor) mindig pozitív a hozama. Aki részvényeket vásárolna, annak is kellemes plusz jelenthet az adó. De szó sincs “ingyenpénzről”, amint egyes reklámok próbálják elhitetni velünk. A plusz hozamnak a hosszú lekötés az ára.

Kézenfekvő lenne az egészségpénztárakra, nyugdíjpénztárakra is hasonló számításokat végezni, de ott nincs fix hozam és sokkal nagyobb a variációk száma. De alapvetően ott is igaz: hüvelykujj-szabályként eloszthatjuk a húsz százalék adó-visszatérítést például tíz évre, ha a hatását nagyjából becsülni akarjuk.

Drágák a pénztárak

A nyugdíjbiztosítások, nyugdíjpénztárak esetében is az lenne az ideális állapot, hogy az eredeti befektetés, adókedvezmény nélkül is, jelentősebb pozitív hozamot termeljen. Különben jobban járunk a bármikor visszaváltható, sima értékpapírszámlán elhelyezett MÁP Plusszal.

Az egészségpénztárakra, önsegélyező pénztárakra más szabályok vonatkoznak. Egyrészt eléggé hamar el lehet költeni a befizetett pénzeket a meghatározott termékekre és szolgáltatásokra. De azért az sem igaz, hogy az adó visszaigénylése miatt “minden húsz százalékkal olcsóbb”.

Az egyik ilyen pénztárnál például a 4000 forintos belépési díj kifizetése után a befizetések 5-8 százalékát vonják le a költségekre. Egy másiknál ezek a számok 2000 forint, illetve 4 vagy 8 százalék. Az adókedvezmény közel fele is elmehet tehát a díjakra.

Egy NYESZ-számla és az adókedvezmény hozamai A mögöttes befektetés hozama: -2% 2% 5% 8% 10% Dátum Pénzáramlás Egyenleg Egyenleg Egyenleg Egyenleg Egyenleg (bruttó) (bruttó) (bruttó) (bruttó) (bruttó) 2019.12.18 -500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2020.04.30 100 000 596 329 603 671 609 178 614 685 618 356 2020.12.18 588 748 611 345 628 538 645 941 657 660 2021.12.18 576 973 623 572 659 965 697 617 723 426 2022.12.18 565 434 636 044 692 963 753 426 795 768 2023.12.18 554 125 648 765 727 612 813 700 875 345 2024.12.18 543 012 661 775 764 092 878 974 963 120 2025.12.18 532 152 675 011 802 296 949 292 1 059 432 2026.12.18 521 509 688 511 842 411 1 025 236 1 165 375 2027.12.18 511 079 702 281 884 532 1 107 254 1 281 912 2028.12.18 500 829 716 365 928 880 1 196 077 1 410 455 2029.12.18 490 812 730 693 975 324 1 291 764 1 551 500 Bruttó éves hozam (XIRR vagy XBMR): -0,2% 3,9% 6,9% 9,9% 12,0% Nettó éves hozam (költégek levonásával): -0,6% 3,5% 6,6% 9,7% 11,7%