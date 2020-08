Az oroszok sokkal korábbra ígérik a tömeges oltásokat

Moszkva októberre ígéri a tömeges oltás elkezdését. Oroszországban magas a fertőzöttek száma, de a vírus terjedésének rátája már stabilan a kritikus 1-es szint alatt van. Oroszország a negyedik helyen áll a világon a koronavírus-fertőzöttek számát tekintve. A hackereknek is van ebben szerepe?

Lehet, hogy a kínai-amerikai versenyfutásból a nevető harmadik kerül ki győztesen? Októberre ígérte a tömeges és ingyenes koronavírus elleni oltás oroszországi megkezdését Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva. Közölte, hogy befejeződött a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) által kifejlesztett első orosz oltóanyag klinikai tesztelése, és folyamatban van a hivatalos jóváhagyás. Murasko hangsúlyozta, hogy elsőként az orvosokat és a tanárokat fogják beoltani, de a dátumot nem nevezte meg – írja az MTI.

Az Interfax hírügynökség egy korábban közölt értesülése szerint a vakcina bejegyzése augusztus 10-12 környékén történhet meg és 15-től kerülhet "polgári forgalomba". Az igazolt Covid-19-fertőzések száma 5427-tel 850 870-re emelkedett az elmúlt egy nap alatt Oroszországban a vasárnap közölt hivatalos adatok szerint. Ez 0,6 százalékos növekedést jelent, és a ráta immár 12. napja nem lépte túl a 0,7 százalékot. Az új esetek 28,8 százaléka tünetmentes.

Súlyos a helyzet, de javul

Oroszország a negyedik helyen áll a világon a koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok (4 620 502), Brazília (2 707 877) és India (1 750 723) után. Az aktív esetek száma 1708-cal 186 569-re nőtt. A halálozások száma 70-nel 14 128-ra, a gyógyultaké pedig 3649-cel 650 173-ra emelkedett, ami meghaladja a fertőzések 76 százalékát. A halálozás rátája 1,66 százalék.

Moszkvában a diagnosztizált fertőzöttek száma 664-gyel 242 713-ra, az elhunytaké 12-vel 4485-re, a gyógyultaké pedig 761-gyel 181 342-re nőtt. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 28,7 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 315 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 252 845 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Csábító terep az oltás a hackereknek?

Nemrég a sajtóban nagy nyilvánosságot kapott, hogy a britek és az amerikaiak orosz hackereket gyanúsítanak több nemzetközi laboratórium szerverei elleni támadásokkal. A “Cozy Bear”, Lusta (vagy Kényelmes) Medve hackercsoportot, amelyet már a 2016-os amerikai elnökválasztásnál is gyanúba fogtak. Amelyet az orosz titkosszolgálathoz kötött nemrég a brit BBC is. A feltételezések szerint oltóanyag-titkokat próbáltak megszerezni. Májusban az amerikaiak Kínát is hasonló vádakkal illették.

Mások azt az erkölcsi kérdést vetik fel, nem kellene-e minden kutatási eredményt azonnal, ingyen, villámgyorsan az emberiség rendelkezésére bocsátani az annyira fontos oltóanyagok minél előbbi elkészülte érdekében.