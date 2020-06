Egy ország arra ébredt, hogy egyetlen koronavírusos fertőzött sincs

Február végén jelent meg a betegség Új-Zélandon, azóta most először fordult elő, hogy egyetlen aktív fertőzés sincsen az országban. A koronavírus összesen 1154 ismert fertőzéses esetet okozott, 22-en vesztették életüket miatta.

A korlátozásokat hétfő éjféltől oldják fel; a határokon viszont továbbra is minden belépőt tesztelnek.

Új-Zélandon nincs már új koronavírusos megbetegedés, a határellenőrzés kivételével így minden korlátozó intézkedést megszűntetnek - közölte Jacinda Ardern miniszterelnök hétfőn a Reuters tudósítása szerint. Újra lehet magán- és közösségi rendezvényeket tartani, megnyithatnak az üzletek és szórakozóhelyek, a tömegközlekedés is visszaáll a normál kerékvágásba, bármiféle távolságtartási kötelezettség nélkül.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!